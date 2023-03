Mesebeli francia sírégió, ahonnan a Mont-Blanc is jól látszik

Megosztás itt:

Mind az öt síterület más-más hangulattal fogja meg az utazót: Flaine modern, merész stílusáról ismert, a legcsaládbarátabb Les Carroz, Morillon bájos faluja inkább a hagyományokra épít, Samoëns a természet szívében épült, míg Sixt-Fer-à-Cheval egy rejtett gyöngyszem. Az összesen 265 kilométernyi hosszú sípályákon a kezdők és a haladó síelők is megtalálják a számunkra legideálisabb terepet, de ezen kívül free-rider zónák és élménypályák is rendelkezésre állnak, mindeközben pedig lélegzetelállító kilátás nyílik a fenséges Mont-Blanc roppant csúcsaira. Az egész régióra érvényes felnőtt napi bérlet ára 53,5 euró, míg a gyermekeké 42,8 euró.

Flaine, a magával ragadó

Flaine üdülőfaluja 1500 és 1800 méter közötti magasságon épült, innen eljuthatunk a másik négy síterep bármelyikébe, amelyeket ingyenes síbuszok kötnek össze. Flaine felett, a Grandes Platières csúcsán állva a síelőknek igazán lenyűgöző látványban lehet részük a Mont-Blanc festői látképével a háttérben. A tavaszi síszezon március 5-től április 16-ig tart, ekkor zár a régió. Flaine városa igyekszik annyi szórakozási lehetőséget kínálni ekkor is, amennyit csak lehet, ezzel együtt stílusosan megünnepelni a tavaszt. Bár még ekkor is vastag hó fedi a tájat, de a nappalok már hosszabbak és a napsütés is érezhetően intenzívebb, kellemesebb. Ez pontosan az az időszak itt, amikor megtapasztalhatjuk, milyen lazábban venni a téli sportokat, ehhez pedig számos tavaszi esemény és fesztivál is hozzásegíti a látogatókat. Ilyen például a Printemps de Flaine fesztivál is, ahol parádés felvonulások, komoly- és rock zenei koncertek várják az itt síelőket.

A 6 legfőbb ok, amiért muszáj Flaine pályáit kipróbálni:

1. Flaine a genfi reptértől mindössze 1 órányi autóútra található.

2. A változatos nehézségi fokú, hóval borított sípályák december 10-től egészen április 16-ig nyitva tartanak a kezdő és a haladó síelők számára egyaránt.

3. Flaine egy egyedi és grandiózus megjelenésű üdülőhely különleges építészettel, műalkotások tömegével szerteszét.

4. Jól kiépített gyalogos közlekedéssel minden üzlet és étterem egyszerűen, könnyű sétával elérhető.

5. A különleges fekvésű, 1600-2500 méter magasságban elterülő Flaine síterepet egészen a szezon végéig garantáltan fantasztikus hótakaró fedi.

6. A Grandes Platières csúcsról a Aravis, Belledonne és Jura hegyvonulatok felé indulva akár síelve, akár gyalog, pazar, 360 fokos kilátás nyílik Európa legmagasabb hegyére, a Mont-Blanc-ra.