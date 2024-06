Mérhető földmozgást okoztak Taylor Swift edinburghi koncertjei

A szeizmikus mozgások intenzitása a .Ready For It? című dal idején érte el maximumát percenként 160 kilengéssel. A British Geological Survey számításai szerint ez azt jelenti, hogy e szám alatt a táncoló rajongók 80 kilowatt energiát fejtettek ki.

A BGS mérései szerint a háromórás koncertek dalai közül minden egyes alkalommal a .Ready For It?, a Cruel Summer és a champagne problems váltotta ki a legnagyobb szeizmikus aktivitást Edinburghban és környékén.

A brit földtani intézet (British Geological Survey, BGS) csütörtöki beszámolója szerint a Murrayfield stadionban megtartott hétvégi koncertek "immár tudományosan is földrengetőnek számítanak", mivel a zene, valamint a több tízezer rajongó tánca és nem egyszer percekig tartó ovációja a stadiontól hat kilométer távolságra is műszeresen jól észlelhető földmozgásokat okozott.

Your browser does not support the video tag.