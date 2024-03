Melanie C, a Spice Girls sztárja a szegedi Deja Vu Fesztiválon lép fel

Megosztás itt:

Melanie Chisholm, azaz Melanie C - vagy Sporty Spice - minden idők legsikeresebb lánybandájának, a Spice Girls-nek tagjaként vált híressé. A világhírű formációval - két év alatt - két egymást követő number one albumot, kilenc világslágerből nyolc number one kislemezt, a legnagyobb példányszámban eladott debütáló kislemezét és a zenetörténet legnagyobb példányszámban eladott lánycsapat albumát adták ki. Öt Brit Awards, négy Billboard Music Awards, három American Music Awards, három MTV Europe Music Awards és egy MTV Video Music Award díjat kaptak. 2000-ben ők lettek a Brit Award for Outstanding Contribution to Music legfiatalabb díjazottjai.

Melanie C 1998-ban kezdett szólókarrierbe, a pop, rock és dance zenén átívelő debütáló albuma, a Northern Star világszerte 4 millió példányban kelt el, és az Egyesült Királyságban háromszoros platinalemezes lett; a lemezről két kislemez, a Never Be the Same Again és az I Turn to You is listavezető sláger volt. Nyolc szólóalbummal a háta mögött összesen 41 ezüst-, arany- és platina minősítéssel rendelkezik szólóelőadóként. Melanie C 14 brit listavezető kislemezzel büszkélkedhet, és ő az egyetlen női előadó, aki szólóban, duóban, kvartettben és kvintettben is listavezető volt. Énekesnői munkásságán túlmenően kiadó tulajdonosa, színész, táncos, tehetségkutató műsorok zsűritagja és író is, kiemelkedő karrierje során jelentős példaképpé vált a nők számára a világ minden táján.

A Deja Vu Fesztivál idén is a legnagyobb bulikat hozza el Szegedre, az eddig ismert, nemzetközi sztárok közt ott van a 90-es évek kedvenc partyhimnuszaival érkező 2 Unlimited, az ezredforduló sikerszériás slágergyárosa, az Alcazar, az ATC német dance formáció, az őrületes show-val visszatérő Cascada, a francia riviéra után az Újszegedi Partfürdőt is megbolygató DJ Antoine. Érkezik a Stereo Love című dalával világhírűvé vált Edward Maya, a trinidadi gyökerekkel rendelkező német énekes, Haddaway, a Dragostea Din Tei slágerrel kedvenccé vált O-Zone, és az európai dance szcénába a Cotton Eye Joe alapművel berobbanó Rednex.

Forrás: Deja Vu Fesztivál

Fotó: Deja Vu Fesztivál