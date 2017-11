Megtalálták Dobó István rezidenciáját

Dobó István rezidenciája is előkerült a föld alól az egri vár felújításakor. A régészeti kutatómunka két éve zajlik a területen, ezalatt több ezer leletet találtak a szakemberek. Az ásatásokra azért van szükség, hogy a műemléki felújítás során hitelesen rekonstruálják a vár több évszázadra nyúló építészeti történetét.

Több ütemben zajlanak a régészeti kutatások az egri várban. A kötelező kutatómunka a vár műemléki felújítását előzi meg, amelyet a Modern városok programban Eger önkormányzata végez.

A régészeti feltárást a visegrádi Mátyás Király Múzeum szakemberei végezték, akik elsősorban a belső várudvart és az északi falat kutatták. Ennek során több ezer régészeti lelet került elő a XII–XVIII. század közötti időszakból.

Előkerült többek között a régi provizori palota, amely annak idején Dobó Istvánnak, a vár első királyi kapitányának volt a rezidenciája. Előkerültek azok a kora középkori építmények, amelyek nagyjából a XI–XII., illetve a XIII. századi akkori püspöki rezidenciának voltak a meghatározó épületei. Komoly régészeti érdekességekről is beszámolhatunk, hiszen a most álló püspöki palota keleti traktusában egy hipokausztum is, egy padlófűtő kemence, ami komoly ritkaságnak számít a Kárpát-medencében ebből a korból – árulta el Berecz Mátyás, a Dobó István Vármúzeum igazgatója.

A kemencét letakarták, hogy védjék az időjárástól. A több ezer feltárt leletet a múzeum raktárában őrzik, ahol szétválogatják és restaurálják őket.