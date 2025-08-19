Megrendítő veszteség érte a fővárosi állatkertet

Megosztás itt:

Mint írták, bár az állatorvosok és a gondozók éjt nappallá téve küzdöttek az életéért, és voltak bizakodásra okot adó pillanatok, de sajnos az apró nagyragadozó a kezelésekre érdemben nem reagált.

A Magyar Nemzet emlékeztetett Szása, a hím kistigris a napokban rosszul lett a külső tigriskifutóban, miközben húgával, Lénával játszott. A kistigris a sorozatos epilepsziás rohamok miatt agyvérzést kapott, a képalkotó eljárások több helyen kiterjedt vérzést mutattak az agyában és ödémát is kapott.

Az állatkert szerint azóta Szása elveszítette látását, nem evett és képtelen volt néhány lépésnél többet megtenni. A gyógyszerek ellenére is újra és újra ismétlődő rohamokba végül belehalt.

„Elvesztése mindannyiunk számára megrendítő. Megható volt ugyanakkor látni azt a sok biztatást és jókívánságot, amit a korábbi posztunkhoz írtatok. Köszönjük, hogy lélekben ilyen sokan vele, és az életéért küzdő szakembereink mellett voltatok!”

– írták.

Fotó forrása: https://www.facebook.com/allatkert