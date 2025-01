Megkezdték a Magyar Honvédség pilótái a kiképzést a légierő új típusára, az L–39 Skyfoxra

Megosztás itt:

A magyar tulajdonban lévő csehországi Aero Vodochody gyári repülőtéren a napokban befejezték belső átképző repüléseiket a kecskeméti légibázis magyar pilótái az L–39NG-n – számolt be a Czechairforce.com. A katonai szaklap szerint elsőként Csák Sándor őrnagy repült az új fejlesztésű gépen, őt követték további olyan pilóták, akik már rendelkeznek a típuscsalád korábbi változatán, az Albatroson repülési tapasztalattal. Magyar Légierőnek az eredeti tervek szerint 2024 második felében kellett volna átvenni az első négy, a kifejlesztéskor még L–39NG-nek, most már Skyfox, Égi Róka névre keresztelt repülőgépet. Magyarország azonban közös megegyezéssel az első kettő, 7017-es és 7018-as sorozatszámú gépek kezdeti üzemeltetését a cseh LOM PRAHA cégre hagyta, itt is kezdődött meg a magyar pilóták kiképzése. A módosítással elegendő idő maradt a kecskeméti légibázist a gépek fogadására és üzemeltetésére előkészíteni.

A cseh lap információi szerint az első új sugárhajtású kiképző és könnyű támadógép 2025 első felében érkezik meg a kecskeméti bázisra. A már említett két gép képezi majd a Magyar Légierő új kiképző századának alapját, és összesen nyolc pilóta-oktatót, valamint hozzávetőleg 50 fős földi állományt kell átképezni az új gépekre. Hazánk 2022 márciusában összesen tizenkét darab új L–39NG kiképzőgépet rendelt a légierőnek. Nyolc repülőgépet használnak majd NATO-szabványú harci kiképzőgépnek, amelyet az L–39NG.T1 változat képvisel. Az idézet cseh cikk szerint az NG.T1 alváltozat már teljes körű tanúsítvánnyal rendelkező módosítása kifejezetten a csehországi és magyarországi repülési kiképzésre készült, és a Vietnámnak szállított NG.A1 kezdeti változathoz képest számos módosításon esett át. Jelentős újítás a repülőgép NVG-vel (Night Vision Goggles), sisakra csatolható éjjellátó készülékkel történő üzemeltetése, amihez a gép belső és külső világítását kellett átalakítani. A fejlesztések eredményeként javult a gép rendszereinek kompatibilitása a küldetéstervező eszközökkel és a földi szimulációs központtal. A repülőgép első pilótafülkéjében új és nagyobb HUD, szemmagasságú kijelző és más elrendezésű HOTAS, vezérlőelemek találhatók. A repüléselektronikai rendszer „nyugati” megjelenítése magától értetődő.

Az új gépet az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár használja majd a magyar harcászati ​​légierő pilótáinak alap- és továbbképzésére, akik ezt követően szuperszonikus Gripenekre lépnek át. A képzésnek a minél hatékonyabbá tétele érdekében az Aero Vodochody együttműködik a JAS–39 Gripeneket gyártó svéd Saabbal, aminek keretében a cseh SPEEL PRAHA cég többfunkciós kijelzői olyan szimbólumokat használnak, amelyek a lehető legjobban hasonlítanak a Gripennél használtakra. Fejlesztés alatt áll a Magyar Légierő számára az L–39NG felderítő változata is, amelynek keretében a földi álló és mozgó objektumok azonosítását és nyomon követését szolgáló EO/IR, elektrooptikai és infravörös rendszer tervezett integrálása egy közös cseh–magyar kutatás-fejlesztési projekt keretében zajlik. Valószínűleg a Wescam MX–15 rendszer gömbfejét integrálják, amelyet a törzs alsó részébe építettek be. A cseh gyártó jelezte, hogy a felderítő változat is rendelkezik a Light Attack változat képességeivel, és így képes használni az irányított és nem irányított levegő-föld fegyverek – bombák és rakéták – alapkínálatát. Ez a változat a felderítési célokon túl a JTAC, a honvédség előretolt repülésirányító katonáinak a CAS (Close Air Support), csapatokhoz közeli légi támogatás gyakorlására is használható a Gripenhez képest összehasonlíthatatlanul olcsóbban. Az azonban, hogy milyen lesz a felderítő L–39NG Skyfox valódi formája, csak a következő hónapokban derül ki.

Az L–39NG tesztrepülése a kecskeméti légibázison 2020-ban a típus kiválasztási folyamata során:

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Canva