Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 04. Csütörtök Rozália napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Színes

Megjelent a Magyarországon hivatalosan használható nevek listája a Magyar Közlönyben + videó

2025. szeptember 04., csütörtök 17:00 | HírTV

Balázs Géza nyelvész elmondta: továbbra is lehet egyedi neveket kérvényezni, melyeket a megszokott módon egy bizottság bírál el.

  • Megjelent a Magyarországon hivatalosan használható nevek listája a Magyar Közlönyben + videó

4500 keresztnév van, amelyeket gyermekeknek lehet adni, de az emberek angol, török és arab neveket is szeretnének használni - mondta el a nyelvész.

A Magyarországon hivatalosan használható nevek szerdán jelentek meg a magyar közlönyben. A listában nem csak a magyar, de például lengyel, görög vagy orosz nevek magyar megfelelői is megtalálhatók.

Balázs Géza nyelvész hozzátette: Ez a lista nincs kőbe vésve, tovább bővülhet.

Balázs Géza: "Továbbra is lehet neveket igényelni, saját egyedi neveket igényelni, ha valakinek nem elég a 4500, és akkor ezt megvizsgálják a nyelvészek a Nyelvtudományi Kutatóközpontban és fölterjesztik a minisztériumba, ahol egy másik bizottság, egy szélesebb bizottság, úgy tudom, hogy ott egyházi szakemberek, művelődéstörténészek, nyelvészek, irodalmárok is lesznek majd. Egy másik bizottság ezt megvizsgálja és ráteszi a pecsétet, hogyha tényleg beleillik a magyar néphagyományba az adott név."

A nyelvész kiemelte: egy olyan tendenciát lehet látni manapság, amelyben a szülők a régi magyar neveket elevenítik fel. Ezek az utónevek nemzeti kincsek, a hagyomány egy részét képzik - erről a kultúráért és innovációért felelős miniszter beszélt. Hankó Balázs elmondta: ennek a listának még egy felülvizsgálaton át kell esnie. 

További híreink

Őszi bevásárlás okosan: itt a SPAR Kupon Kánaán

Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

4 csillagjegy számára hatalmas szerencsét hoz a Vérhold

Szabó Tímea fékevesztett őrjöngésbe kezdett, még a Facebook-algoritmus is elszégyellte magát

Döbbenetes! Megszólalt a miskei gyerekgyilkosság gyanúsítottja! Videó!

Brutális részletek: így végzett áldozatával Budapesten az amerikai nő gyilkosa

Ezúttal az etyeki beszédre reagálva vert oda Wellor Magyar Péternek + videó

Gyász: elhunyt Dombai András, a Tatabányai Bányász és az FTC egykori kapusa

Tragédia Lisszabonban: ezért siklott ki a 140 éves siklóvasút

További híreink

Rokon robbantotta a bombát: Magyar Péter apjáról mesélt

Egyre több nyugdíjas váltja vissza az élelmiszer-utalványt + videó

Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Egyre több nyugdíjas váltja vissza az élelmiszer-utalványt + videó
2
Tragédia Lisszabonban: ezért siklott ki a 140 éves siklóvasút
3
Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó
4
Sokk a színházi világban: életveszélyben a fiatal magyar színésznő
5
Zuhanórepülés: széthullhat a Tisza párt?
6
Karácsony Gergely ezúttal 10 napra állítaná le a közösségi közlekedést Budapesten + videó
7
Ezúttal az etyeki beszédre reagálva vert oda Wellor Magyar Péternek + videó
8
A balhéban látta a kiuat Magyar Péter, de Orbánékba nem, maximum a TEK-esekbe akadhat bele Kötcsén
9
Szijjártó nem fogta vissza magát, amikor reagált lengyel kollégája háborgására
10
Vezércikk – Erőszakra készülhet a Tisza Párt Kötcsén + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Az OpenAI szülői felügyeletet vezet be a ChatGPT-nél

Az OpenAI szülői felügyeletet vezet be a ChatGPT-nél

 A ChatGPT-t üzemeltető amerikai OpenAI bejelentette, hogy szülői felügyeleti mechanizmust vezet be a platformon, miután augusztus végén amerikai szülők azzal vádolták meg a chatbotot, hogy öngyilkosságra buzdította gyermeküket.
Szívvel a nagy esőben: Négy hős összefogása mentette meg az utat Baranyában – vigyázzunk egymásra + videó

Szívvel a nagy esőben: Négy hős összefogása mentette meg az utat Baranyában – vigyázzunk egymásra + videó

 Megható összefogás Baranyában: egy kidőlt fa torlaszolta el az utat a zobákpusztai kanyarokban, de négy bátor férfi gondolkodás nélkül cselekedett! Szakadó esőben, szétázva vágták fel a fát, hogy mindenki biztonságban hazajuthasson. Ez a történet a szívünkig hatol, és bizonyítja: a jóság és az emberség mindig utat tör! Olvass tovább, és hagyd, hogy ez a történet téged is inspiráljon!
Teljes holdfogyatkozás lesz vasárnap

Teljes holdfogyatkozás lesz vasárnap

 A különleges égi jelenség 82 percig fog tartani, és ha a fogyatkozás elég világos lesz, szabad szemmel is megfigyelhető majd a sejtelmes, sötét, vöröses-barnás holdkorong - közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-vel hétfőn.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!