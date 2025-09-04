Megjelent a Magyarországon hivatalosan használható nevek listája a Magyar Közlönyben + videó

Megosztás itt:

4500 keresztnév van, amelyeket gyermekeknek lehet adni, de az emberek angol, török és arab neveket is szeretnének használni - mondta el a nyelvész.

A Magyarországon hivatalosan használható nevek szerdán jelentek meg a magyar közlönyben. A listában nem csak a magyar, de például lengyel, görög vagy orosz nevek magyar megfelelői is megtalálhatók.

Balázs Géza nyelvész hozzátette: Ez a lista nincs kőbe vésve, tovább bővülhet.

Balázs Géza: "Továbbra is lehet neveket igényelni, saját egyedi neveket igényelni, ha valakinek nem elég a 4500, és akkor ezt megvizsgálják a nyelvészek a Nyelvtudományi Kutatóközpontban és fölterjesztik a minisztériumba, ahol egy másik bizottság, egy szélesebb bizottság, úgy tudom, hogy ott egyházi szakemberek, művelődéstörténészek, nyelvészek, irodalmárok is lesznek majd. Egy másik bizottság ezt megvizsgálja és ráteszi a pecsétet, hogyha tényleg beleillik a magyar néphagyományba az adott név."

A nyelvész kiemelte: egy olyan tendenciát lehet látni manapság, amelyben a szülők a régi magyar neveket elevenítik fel. Ezek az utónevek nemzeti kincsek, a hagyomány egy részét képzik - erről a kultúráért és innovációért felelős miniszter beszélt. Hankó Balázs elmondta: ennek a listának még egy felülvizsgálaton át kell esnie.