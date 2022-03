Meghalt a király, éljen a király: Vége az Etyeki Pikniknek, jöhet az ETYEKI PIKNIK 12!

Megosztás itt:

Etyeken az elmúlt 20 évben mindig történt valami. A történet 2003-ban kezdődött, akkor indultak a legendás nagy események, a májusi Pincefesztivál és a szeptemberi Kezes-lábos. Tíz évig húsz ilyen óriási, az egész települést belakó fesztivált szerveztek az itteniek, és nyugodtan állíthatjuk, hogy a fél ország járt is valamelyiken vagy minimum el akart ide jönni, mert olyan jókat hallott róla. Ezért robbant bombaként a hír, amikor a legnagyobb sikerek közepette bejelentették a szervezők, hogy itt a vége. Szerencsére valójában nem volt vége, csak új rendezvényformátum jelent meg és megszületett az évszakonként jelentkező Etyeki Piknik, ami szintén óriási siker lett. Eltelt újabb tíz év, és ismét jött a hír, hogy a Pikniknek is vége. Szerencsére most sem lesz valójában vége, csupán arról van szó, hogy az etyekiek ismét egy újabb kedvencet álmodtak meg nekünk, jön az ETYEKI PIKNIK 12!

De mit is jelent ez tulajdonképpen? Nos, pontosan azt, amit a nevéből is sejteni lehet: mostantól évente tizenkét alkalommal örvendeztetnek meg bennünket jobbnál jobb programokkal. Minden hónapnak lesz egy saját izgalmas tematikája, amely köré szerveződnek majd a programok. Az adott időszakhoz és/vagy a helyiek fantáziájához, hagyományaihoz igazodva lesz olyan esemény, amelynek középpontjában a tüzes étkek és programok lesznek vagy éppen a farsangi mulatság és legjobb fánk, lesz sportos központú vagy éppen szabadtéri akusztikus zenei felhangú, de sokak örömére folytatják például a Libadalmat is!

További jó hír, hogy a szervezők reményei szerint Újhegy mellett Etyek többi ikonikus helyszínén is kinyílnak majd a pinceajtók az Etyeki Piknik 12 keretein belül, tehát nem csupán időpontokban, hanem vélhetőleg a helyszínek számában is bővül az etyeki kínálat.

Az Etyeki Piknik 12 a beszédes elnevezésű Áprilisi SZÖRPISVAN-nal kezdődik, és attól kezdve minden hónapban új és új események várnak mindenkit. Ízlelgessük a neveket és próbáljuk elképzelni, hogy az új érában milyen izgalmak várnak majd ránk Etyeken:

Áprilisi SZÖRPISVAN

Májusi ARTFEST

Júniusi FILMFRÖCCS

Júliusi BORTEATRUM

Augusztusi AKUSZTIK

Szeptemberi PEDÁLBÁR

Októberi DŰLŐBISZTRÓ

Novemberi LIBADALOM

Decemberi BORKORCSOLYA

Januári BOR & BÁR

Februári FUNK

Márciusi FELLÁNGOLÁS