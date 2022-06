Megérkezett a Quixotic legújabb klipje - ilyen lett volna a Top Gun, ha Magyarországon forog

Megosztás itt:

A Miami Vice életérzést Budapestre elhozó Miklósy Krisztián, azaz Quixotic rövid idő alatt nem csak Magyarország legnépszerűbb synthwave producere lett, de nevét már világszerte ismerik a műfaj követői. A 80-as évek hangulatát idéző szintetizátor dallamok és gitárszólók modern hangzása a kopott VHS-s szalagok látványával repít vissza a flamingó mintás ingek korszakába. 2021-ben megjelent első videóklipje, a rövidfilmet Quixotic írta és rendezte, a Mihaszna Film stábjának közreműködésével. Highway Violence klipje azóta bejárta a hazai és külföldi sajtót, jelölték legjobb rövidfilm-, valamint vágás kategóriában a londoni Motor Film Festivalon, legjobb látvány kategóriában a Magyar Klipszemlén és a stíluson belül nem csak a synthwave rajongók körében kapott elismerést, a kisfilm bekerült az év legjobb klipjei közé a NewRetroWave portálon is. A sokrétű produkciót Az év multimédiás projektje címre jelölték a 2022-es Petőfi Zenei Díjátadón.

"A dalt eredetileg csak koncerteken játszottuk. Tökéletes választásnak bizonyult, de azért egy kicsit szintisebbre (avagy Stranger Things-esebbre) hangszereltem, hogy passzoljon a retrowave repertoárunkba. Amikor megtudtam, hogy érkezik a TopGun folytatás stúdióba vonultunk a felvételhez. Ezt követően majdnem 2 évet vártunk, hogy mozikba kerüljön a film folytatása és mi is bemutathassuk.” - mondta a soundtrackről Miklósy Krisztián.

Az eredeti, 1986-ban bemutatott Top Gun soundtrackje akár egy mini “best of” is lehetne abból az évtizedből. Giorgio Moroder Kenny Loggins-nak (Danger Zone) és Berlin-nek (Take My Breath Away) is írt egy örökzöld 80-as évekbeli slágert az albumra, utóbbiért 3. Oscar-díját is bezsebelhetett. Ugyanakkor a Top Gun himnuszát/főtémáját, a 80-as évek másik szinti ikonja, Harold Faltermeyer szerezte, akinek a Beverly Hills-i Zsaru legendás főcímdalát is köszönhetjük. A szólókat pedig Billy Idol gitárosa, Steve Stevens biztosította, aki mai napig eljátssza koncertjeiken a fődallamot amíg két szám között pihen az öreg punk frontember. A dal szerzőit 87-ben még egy Grammy díjjal is jutalmazták.

A klip méltó módon kíván tisztelegni a legújabb TopGun film előtt. Különleges volt a forgatás és egyedülálló felvételek láthatóak benne, melyek a film hangulatát idézik. A klipet a Szentygyörgyi Dezső Repülőbázison, a MihasznaFilm stábjával vették fel, de arról, mi teszi igazán különlegessé a klipet beszéljen maga Krisztián:

“Előző klipem megvalósult vágyálmai után némileg felbátorodva, felmerült, mi lenne ha ehhez dalhoz is készülne egy ütős klip igazi vadászgépekkel. A “Highway Violence” klippünk (https://youtu.be/nQeFiG050J0) Hopper serifjének közbenjárásával és a Kecskeméti bázis végtelenül nyitott hozzáállásával és támogatásával, ha nem is egyszerűen, de megvalósulhatott a forgatás. Egy napot töltöttünk a MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison a MihasznaFilm stábjával, ahol szigorú protokollt betartva, hazánk Maverick-je, Majerik Máté százados, a 59/1 "Puma" Tactical Fighter Squadron Gripen demo pilótája tartott nekünk egy eligazítást. Kicsit berezeltünk, hogy ez tényleg megtörténik, de végül pont úgy éreztük magunkat, mintha a filmben szerepelnénk. Elsősorban a forgatás menetét és ezzel járó biztonsági infókat kaptuk meg. Általában fordítva szokott lenni, de aznap az egész bázis minket bámult, amikor megjelentünk forgatni egy amerikai rendőr autóval és a kis piros nyitott tetős Mazdámmal. Mátéval egyből megvolt a közös nevező, így sikerült reprodukálnunk Tom Cruise ikonikus motoros jelenetét, Kawasaki helyett bukólámpás MX-5-el (amit már jól ismernek a Quixotic rajongók), miközben egy Gripen suhan el a fejem felett a kifutópályán, kellően giccses naplementében. De hogy ne csak menőzzünk és dolgozzunk is, sötétedés után még berendeztük az egyik hangárt, ahol eljátszottuk jó párszor a dalt, ezzel az eredeti mű kicsit elfeledett klipjét idéztük meg (), a sérókat és az outfiteket nem mertük beadni, de finomhagoltuk korhűen a saját stílusunkra.”

A szerzeményt pedig a közeljövőben a Budapest Parkban (06.24.) és a Dürer Kertben is (07.09.) személyesen is meg lehet majd hallgatni.