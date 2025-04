Megérkezett a dubai csokis túrórudi

Megosztás itt:

Szerdától már dubai csokis túrórudit is elkezd árulni a Lidl. A Mindmegette cikke szerint a túrórudi itthon már-már nemzeti kincs, de most egy új, luxusváltozatban érkezik a Lidl hűtőpultjába.

Az új túrórudi pisztáciával és kadajif tésztával van ízesítve, és étcsokoládé bevonatot kapott,

a cikk szerint a csomagolása sem hétköznapi: zöld és arany színű dizájn emeli ki a többi termék közül.

A Lidl ezzel a termékkel nemcsak a hagyományos vásárlói körét célozza meg, hanem azokat is, akik szeretik az újdonságokat, a különleges ízeket, és persze az TikTok-kompatibilis édességeket. Az édesség 40 grammos kiszerelésben kapható, és 219 forintba kerül majd.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy

a Can’t Get Knafeh of It nevű desszert gyorsan népszerű lett, főként a TikTokon terjedő trendek hatására. Hazai cukrászdák is készítik, mivel az ínyencek és az influenszerek körében gyorsan keresetté vált.

Forrás: Világgazdaság/ Lidl

Fotó: Lidl