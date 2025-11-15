Keresés

2025. 11. 15. Szombat
Megállíthatatlanul közelednek idehaza az év végi ünnepekkel járó díszes vásárok

2025. november 15., szombat 20:30 | Világgazdaság
Európa Budapesti Karácsonyi Vásár karácsonyi vásárok európai karácsonyi vásárok budapesti karácsonyi vásárok

Európa-szerte megnyitották kapuikat a karácsonyi vásárok. Sokan már mostanra megtervezték, hová látogatnak el az adventi hétvégéken, hogy átéljék az ünnepi hangulatot. A karácsonyi vásárok idén is tömegeket vonzanak, de a kellemes élményhez nem árt néhány dolgot előre átgondolni. Tapasztalt idegenvezetők szerint ezekre érdemes figyelni.

  • Megállíthatatlanul közelednek idehaza az év végi ünnepekkel járó díszes vásárok

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

Igaz, még bő két hét van az advent kezdetéig, az ünnepi vásárok már Európa-szerte megnyitották kapuikat. A magyarok közül a legtöbben valamelyik hazai karácsonyi vásárt keresik fel, de egyre gyakoribb, hogy az ünnepek előtt olyan pár napos külföldi utat terveznek be valamelyik európai nagyvárosba, főként Németországban, amely közismert adventi forgatagairól – számolt be az Origo.

A portál Maren Schullerust, a Get Your Guide német karácsonyi vásárokra specializálódó idegenvezetőjét idézi, aki több mint 60 különféle vásárt járt végig idáig. A szakember tapasztalatai szerint érdemes átgondolni, melyik napszakban látogassunk ki, mit és hogyan vásároljunk. Az idegenvezető összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat, tanácsokat, amelyek szerinte valóban segítenek abban, hogy a látogatók a lehető legjobb élményt kapják, és sikeresen elkerüljék a legzsúfoltabb időszakokat és a legismertebb turistacsapdákat. 

A legjobban akkor jársz, ha december közepén, egy hétköznapi napon, nagyjából délután 4 óra környékén keresed fel a vásárokat. Ilyenkor a gyerekek általában még iskolában vannak, de mivel korán sötétedik, a karácsonyi hangulat ugyanúgy adott – vélekedik. 

A 15. Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas idén árstabilitással és tudatos árképzéssel készül az ünnepi szezonra. A rendezvények gasztronómiai kínálatában az árak átlagosan mindössze 1,5 százalékkal emelkedtek a tavalyi évhez képest, ami jóval az infláció alatt marad, az ételek közel 70 százalékának ára pedig változatlan. Megtudtuk azt is, mennyi lesz idén a lángos a karácsonyi vásárokban.

Fotó: Shutterstock

De, most akkor egy évre, vagy korlátlan időre? + videó

De, most akkor egy évre, vagy korlátlan időre? + videó

 Váczi Gergő műsorvezető a győri háborúellenes gyűlésen arról kérdezte Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy pontosan meddig is kapott mentességet Magyarország az amerikai szankciók alól. Íme, a kormányfő válasza. 

