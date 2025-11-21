Keresés

Színes

Még egyet rúgni a síró Szoboszlai Dominikba – de, hol van a humor határa? + videó

2025. november 21., péntek 16:21 | HírTV
ajánló humor Harsány Szoboszlai Dominik

A HírTV Harsány című műsorának vendégei reagáltak arra, hogy magyar labdarúgó-vélogatott hétvégi kudarca után egy ír szupermarket a síró Szoboszlai Dominikkal promózta a mogyorós croissant-ját. 

  • Még egyet rúgni a síró Szoboszlai Dominikba – de, hol van a humor határa? + videó

Harsány című műsorunk teljes adása megtekinthető szombat este 19 óra 50 perctől a HírTV műsorán.

 

 

 

