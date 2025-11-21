Még egyet rúgni a síró Szoboszlai Dominikba – de, hol van a humor határa? + videó

Esti romantika a mesterséges intelligenciával? A gépek jobbak, mint az emberek? Hogy véreznek ki az személyes kapcsolatok a technikai fejlődés oltárán? Ezeket a kérdéseket is körbejárták a HírTV Harsány című műsorának vendégei.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.