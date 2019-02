Medveprogramokkal várják a családokat országszerte

Nemcsak a Fővárosi Növény- és Állatkertben, hanem országszerte számos vadasparkban várják a látogatókat medveprogramokkal. A budapesti állatkertben gyermekprogramokkal, arcfestéssel, látványetetéssel kedveskednek a családoknak – számolt be kollégánk a helyszínről. Azok a 14 éven aluli gyerekek, akik medvejelmezben mennek, vagy játékmackót visznek magukkal, egy jelképes, 200 forintos áron juthatnak be az állatkertbe.

„Változatos a programkínálat. Látványetetések a különböző medvéknél. Ideértve a nagyokat is, tehát barnamedve, jegesmedve és ide értve az ilyen medvékkel szegről-végről rokonságban lévő kisebbeket. Ormányos medve, mosómedve, sőt még a mézmedvének nevezett farksodró is szerepel a programban – ismertette Hanga Zoltán állatkerti szóvivő, hozzátéve: – Aztán rengeteg családi, játékos programunk van a Nagyszikla belsejében, a Varázshegyben. Hogyha esetleg csapadék van, akkor is az ott egy jól működő program. Macipofi arcfestéstől kezdve a zenés programok, bábelőadás és hát mindenféle érdekesség várható.”

A néphagyomány szerint, ha ezen a napon süt a nap, akkor a barlangjából előbújó medve megijed a saját árnyékától, és visszabújik vackába. Vagyis hosszú télre kell készülni. A mai borongós idő azonban reménnyel kecsegtet a tavasz gyors eljöttére, legalábbis a néphagyomány szerint.