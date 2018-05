Medve okozott meglepetést Borsodban

Az országúton szaladgált egy medve a Borsod megyei Pétervásárán. Az állatot egy autóból filmezték le, a videót pedig feltették a közösségi oldalra. Az utóbbi hónapokban egyre többször lehetett medvével találkozni Észak-Magyarországon. A szakember szerint valószínűleg ugyanazt a medvét látták többen is, mert a párzási időszakban hatalmas területeket járnak be az állatok. A Bükki Nemzeti Park illetékese arra figyelmeztet, akármilyen közel is jön, senki ne próbáljon barátkozni a medvékkel.

Egyre több felvétel készül az emberekhez közel merészkedő medvékről. Láttak már medvét a Nógrád megyei Somoskőújfalu határában a vasúti sínek mentén, fotóztak lábnyomokat Pétervására határában fényképezték le. Pétervásárán később videófelvétel is készült egy állatról.

Szaporodási időszak van, ez május, június hónap. És akkor a fiúmedvék ilyenkor mennek és keresgélnek nyilván - a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakembere szerint nagy valószínűséggel ugyanazt a medvét látták többen is az utóbbi hetekben. Gombkötő Péter azt mondja, a párzási időszak alatt az állatok a szokottnál is nagyobb területet járnak be, így több eséllyel kerülhetnek az ember közelébe. Valószínűleg Szlovákiából érkeznek, mert egy-egy medve territóriuma átnyúlhat Magyarországra is.

Alapvetően tiltólistánk van a medvével kapcsolatban. A medvével továbbra se szelfizzünk, nagyon durva balesetek lehetnek belőle, illetve azok a medvét magunkhoz csalogató tevékenység, etetés, vagy bármiféle élelem felkínálása életveszélyes, ezt ne csináljuk semmiképp. Erről a közelmúltban is több hír megjelent, ilyet nem szabad csinálni. Alapvetően a medvét kerülni kell - hívta fel a figyelmet Gombkötő Péter.

A Nemzeti Park plakátokkal is felhívja a figyelmet arra, mi a teendő, ha medvét lát valaki. A szervezet az önkormányzatokkal is együttműködik a hulladékkezelésben, mert a medvék előszeretettel keresgélnek a külterületen hagyott nyitott szemetesekben.