Másodfokú riasztást adtak ki hevesebb zivatarok veszélye miatt a Dunántúlon

Megtörténtek az első rendkívüli események a választásokon + videó

Idén is megtörténtek az első rendkívüli események a szavazásokon. Néhány településen elment az áram, de volt olyan is, ahol egy szavazófülke felborult. A részletekről Szabó Réka kollégánk számolt be a Híradóban.