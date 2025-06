Másfél tucat lovas áll rajthoz az idei Felvidéki Vágtán

Megosztás itt:

A Nemzeti Vágta szlovákiai előfutamát július 5-én tartják meg. Az idei rendezvénynek - amely már a vágta kilencedik évada - a már hagyományos helyszín, a Csallóköz központjának számító Dunaszerdahely részét képező Sikabony repülőtere ad otthont.

A felvidéki verseny szervezői elmondták: a vágta iránt növekszik a lovassport képviselőinek érdeklődése, az idén is három kategóriában rendeznek futamokat, összesen 18 résztvevővel. Az ország különböző településeiről érkező lovasok mellett az idén a társrendező Dunaszerdahely is mindhárom kategóriában indít versenyzőt, így a felnőttek versenye, a tulajdonképpeni Felvidéki Vágta mellett a fiatalabbakat megcélzó Kishuszár Vágtán és a legkisebbeknek lehetőséget kínáló Huszárgyerek Vágtán is, ahol a verseny legfiatalabb lovasa, a tízéves Györödi Anasztázia képviseli majd Dunaszerdahelyt.

"Az előző években arra törekedtünk, hogy őseink lovas hagyományait, illetve a lovasklubok munkáját is közelebb vigyük a fiatalokhoz. Úgy tűnik, ennek már megvannak az eredményei, hiszen a Felvidéki Vágtának köszönhetően érezhetően fokozódott az érdeklődés a lovassport iránt, és több fiatal kezdett lovagolni" - mutatott rá Bóna Erzsébet, a Felvidéki Vágtát szervező BONS Kft. ügyvezetője.

Hájos Zoltán, a házigazda Dunaszerdahely polgármestere a rendezvény, a lovassport és a hagyományőrzés összetartó erejét emelte ki, hozzátéve, hogy a vágta egyúttal olyan közösségi program is, amely szórakozást biztosít a családoknak.

A sajtótájékoztatón jelen volt Winkler Zsolt, a Nemzeti Vágta nevezési és elővágta-igazgatója is, aki úgy vélekedett: az idei évad indulói igencsak felkészültek, és többüknek is esélyük lehet a középdöntőre vagy akár a döntőre is. "Idén erős lovak vannak, akár a Nemzeti Vágta győztese is felvidéki lehet" - mondta.

A Felvidéki Vágtán az előző évekhez hasonlóan idén is számos kísérőrendezvény várja a látogatókat, köztük koncertek, lovasprogramok, kézműves vásár, gyerekprogramok, honfoglalás kori lovasbemutató és a Nemzeti Lovas Színház bemutatója is.

Forrás: MTI

Fotó: bing.com