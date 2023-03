Március a barlangok hónapja

Megosztás itt:

Öt hazai nemzeti parkban várják különleges programokkal a látogatókat. Fotós túrák és denevérles is színesíti a kínálatot, illetve több kedvezményt is nyújtanak a Duna-Ipoly, a Duna-Dráva, az Aggteleki, a Bükki és a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban. Balatonedericsen éjszakai túrát is vezetnek.

Több barlangot overallos túrákkal lehet felfedezni, a Tapolcai-tavasbarlangban pedig csónakázni is lehet.

A „Barlangoljunk!” kampány 2014-es elindulása óta csaknem 30 százalékkal növekedett az idegenforgalmi hasznosítású barlangok látogatószáma. Átlagosan félmillió regisztrált látogató érdeklődik évente a barlangok iránt.