Maradnak a felhők és a mérsékelt nyári hőmérséklet

Megosztás itt:

A Dunántúlon csökken a felhőzet, ott a legtöbb helyen kiderül, míg a Dunától keletre nagyobbrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Ez utóbbi területeken hajnaltól számíthatunk érdemi felhőzet-csökkenésre. A Dunától keletre várhatók elszórtan további záporok, zivatarok, majd hajnalra mindenütt megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat az előrejelzésében.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – olvasható a Köpönyeg.hu orvosmeteorológia előrejelzésében.

Fotó: MET.hu

Magyar Nemzet/met.hu