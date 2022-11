Már több száz kutyabarát hely van a Balatonon, de még van hova fejlődni

Megosztás itt:

Több tucat cukrászda, borászat vált kutyabaráttá

Mint azt a Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke elmondta: Sok kutyabarát szállás és étterem van a Balatonon. A kutyás, teás akcióval most ezekre szeretnék felhívni a figyelmet a Nyitott Balaton akció keretén belül. Négy évvel ezelőtt már készítettek olyan térképet, is amely ezeket kutyabarát helyeket mutatta be egy kis kutyás etikával megspékelve. A térképen, a két hivatalos kutyás strandon kívül (földvári és fonyódi) 22 szálláshely, 10 borászat, 21 étterem és cukrászda, 15 turisztikai látnivaló és 10 állatorvos címe volt megtalálható. Mára a kutyabarát szállások és éttermek, kávézók száma megemelkedett. Főként a kisebb szállásadók váltak kutyabaráttá. A közelmúltban körülbelül 30 ezer szálláshely újult meg a Kisfaludy programban. Ezek jelentős része az őszi időszakban is nyitva van, közülük sok kutyabaráttá is vált.

Van, ahol welcome drinkkel fogadják a kutyákat

Mindezekhez Antal Bernadett, az Alsóörsön található Laroba Wellness Hotel managere hozzátette: Sok helyen meg lehet már szállni a kutyával, ha Balatonon járunk, de kevés még az olyan szállásadó, ahol magukat a kutyákat is vendégként kezelik és különleges szolgáltatást kapnak a négylábúak is. Van olyan hely például, ahol a kutyák welcome drinket kapnak, egy tál friss vízet, máshol kijelölnek a szállodán belül egy elkerített, nyugalmas sarkot, ahol a becsekkolás folyamata alatt leheveredhetnek a kutyák. Sok helyen lehet bérelni ágyat és kanapét védő plédet a kutyáknak, de van szállodai itató és etetőtál is. Máshol a környék állatorvossának, kutyakozmetikusának szolgáltatásait is igényé tudják venni a vendégel. A turisztikai szakember szerint ilyen szolgáltatást még kevés szálloda nyújt, de egyre több az olyan, ahol tudják mi kell a kutyával érkező vendégeknek.

Fotó: Ny.B.