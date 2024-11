Már Magyarországon is kapható a táblánként 10 ezer forintos, úgynevezett dubai csoki + videó

Megosztás itt:

Balga Tibor, a Kisgergely Cukrászda cégvezetője kiemelte: Miskolc minden Kisgergely Cukrászdájában ehetünk dubai csokis süteményt:

„A dubai csoki az elmúlt négy-öt hónapban robbant be a köztudatba. Elképesztő népszerűségre tett szert az Instagramon és a TikTokon, ennek hatására a fiatalok kezdtek először érdeklődni iránta. Azóta valósággal hódít a világban. Mi is innen értesültünk erről a pozitív értelemben vett világőrületről”.

Miért éppen Dubai? Balga Tibor szerint azért, mert a város és környéke a pisztáciatermesztés szempontjából is kiemelkedően jó helyen fekszik, és a pisztácia markánsan érvényesül a dubai csokiban:

Dubai a közel-keleti luxus jelképe, ez megjelenik az édességben. A Kisgergely Cukrászdában a dubai csokis süteményeket arany spray-jel fújják be a fényűző hatás elérése érdekében. Az eredeti dubai csokira 24 karátos aranyfóliát tettek. Pesten a táblás dubai csoki információim szerint 10 ezer forintba is kerülhet, egy dubai csokis fánk ára pedig akár 3500 forint is lehet.

A teljes cikk a Boon.hu honlapján olvasható.

Fotó: Mindmegette.hu