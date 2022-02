Már két pohár borral elérhető a napi ajánlott cukormennyiség

Megosztás itt:

Az alkoholos italok kalóriadúsak lehetnek, némely borból két pohár több kalóriát tartalmaz, mint egy hamburger. A brit Alcohol Health Alliance UK (AHA) egészségügyi szervezet "siralmasan elégtelennek" nevezte a címkéken feltüntetett információkat a népszerű borokról készült elemzésében, melyben 30, az Egyesült Királyságban forgalmazott fehér-, rozé, gyümölcs- és habzóborféle kalória- és cukortartalmát vizsgálták meg. A több mint 60 egészségügyi szervezetet képviselő AHA szerint az egyes borok kalória- és cukortartalma nagyon különbözött, de mivel ez az információ hiányzik a legtöbb címkéről, a fogyasztók nincsenek tudatában, mit isznak.

A hivatalos irányelvek szerint egy felnőtt napi úgynevezett szabadcukor-adagja legfeljebb 30 gramm, de már két közepes pohár borral is szinte el lehet érni ezt az értéket. Az AHA elemzése szerint a legcukrosabb borok közül sok tartozott az alacsony alkoholtartamúak közé. Mivel nem írja elő jogszabály, hogy az alkoholos italok címkéjén feltüntessék a cukormennyiséget, ezért sokan az egészségük miatt a kevésbé erős italokat választják, így akaratlanul is növelik cukorbevitelüket. Az AHA megvizsgálta a borok kalóriatartalmát is. A legkalóriadúsabb borokból már két közepes pohár is több kalóriát tartalmaz, mint egy McDonald's-hamburger. A magas kalóriatartalmú borok többnyire a legmagasabb alkoholtartalmúak is voltak. A vizsgált 30 termék közül egyik sem tüntette fel a címkén a cukortartalmat, amelynek pedig minden alkoholmentes italon szerepelnie kell. A kalóriatartalom a vizsgált borok 20 százalékán volt olvasható.

MTI

