Majka testőre megszólalt - A férfi a gyorsreagálású egység rendőr-őrnagya volt

Gyorsreagálású egység rendőr-őrnagyaként szerelt le Szabó Pál, Szasó több mint 22 év szolgálat után. A leszerelés után saját lábára állt, vállalkozást alapított, azonban ennél fontosabb, hogy ennek az embernek, akinek a munkája volt a bűnüldözés, hatalmas szíve van. Gyűjtést szervez beteg gyerekeknek, vagy ha úgy adódik, beteg kislány családjának segít kályhát szerezni. 2018 -ban kapta meg a Káplár László tiszteletére létrehozott Jó Ember díjat. A Káplár László tiszteletére létrehozott Jó Ember díjat 2018-ban kapta meg. A Bors korábban megírta, hogy az egyik kórházban tapasztaltak miatt kezdett el segíteni rászorulóknak - bár szokatlan számára a ráirányuló figyelem.

A díjra az egyik barátom nevezett be, teljesen titokban. A díjátadóra is úgy csalt el, hogy Pécsváradra hívtak el szegény gyerekeknek bokszedzést tartani. Az úton mondta a barátom, hogy menjünk el oda egy előadást megnézni, és végül kiderült, hogy ez egy ünnepség. Mikor mondták a nevemet, hogy én kapom a díjat, még kerestem is az embert

– nevetett. – Nagyon meglepődtem mikor szóltak, hogy én vagyok az, nem is úgy voltam öltözve – mesélte mosolyogva a Borsnak.

Jogosan merül fel a kérdés, hogy tud időt szakítani jótékonykodásra az egyik legfoglalkoztatottabb rapper testőreként, családja és saját vállalkozása mellett?

– Családom abszolút támogat ebben és büszkék rám. Úgy gondolom, az embernek arra van ideje, amire szakít és ez nekem örömet jelent. Ebben az időszakban nehéz kicsit a logisztika, mert két pártfogoltamat is felkeresem. Két beteg, segítségre szoruló beteg kisgyereket, Nárciszt és Cintiát nem csak ilyenkor, de minimum havi egy alkalommal meglátogatom, vagy ha fent vannak Budapesten, legalább egy ebédre összefutunk. Nyáron persze kicsit nehezebb, de igazán a hétvége a terheltebb. Hétköznap csak a mindennapi munkámat végzem el – mondta Szasó, aki azt is elmondta, hogy ezektől a családoktól rengeteg szeretet kap és csodálja őket azért, amit nap mint nap tesznek.

– Rengeteg szeretetet kapok a lányoktól, lenyűgöző az az erő, szeretet, és élni akarás, ami bennük lakozik. A szüleiknek is komoly felelősség, ami beleivódik a mindennapjaikba – mesélte.

