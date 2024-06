Magyarországon június harmadik vasárnapján ünnepeljük az édesapákat + videó

Hornung Ágnes, a családokért felelős államtitkár apák napja alkalmából közzétett közleménye hangsúlyozza , a magyar kormány számos intézkedést hozott annak érdekében, hogy támogassa és erősítse az apák szerepét a családokban. Magyarországon az édesapák is igényelhetik a különböző gyermeknevelési, gyermekgondozási támogatásokat. Sok más intézkedés mellett pedig az apaszabadság mértékét is felemelték ötről tíz napra.

