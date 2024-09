Magyar tanyán rendezett mészárlást egy medve

Megosztás itt:

A lap azt írja, az állatot először Nyírmártonfalva, majd Vámospéres között észlelték, később egy traktoros az út szélén látta. Ezt követően a Hármashegyalján szúrták ki, ami után megszólalt az a gazda is, akinek a medve betört a farmjára.

3 és fél hete történt, a medve a lónál bontott falat és a birkáknál, a kétszárnyas ajtót pedig teljesen leszakította. Három birka elpusztult a támadás következtében, két birkát még kezelek, az egyik kutya pedig olyan súlyosan megsérült, hogy hiába vittem állatorvoshoz, ő sem tudott rajta segíteni, az eb két nappal később elpusztult

– részletezte Molnár István gazda a brutális medvetámadást, hozzátéve, az állat karmainak a nyoma még mindig látszik az egyik faajtón.

Hiába jelezte azonban, hogy mi történt nála, senki sem vette őt komolyan. Ezért törhetett be a medve több halápi tanyára is, és ezért észlelhették az elmúlt napok során olyan sokan. Filemon Mihály polgármester bejelentést tett a Nyírerdő Zrt, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Kormányhivatal felé is – írja a Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportál (HAON).

A lap megkeresésére a NYÍRERDŐ Zrt. közökte: a társaság erdészei és hivatásos vadászai folyamatosan kinn vannak a területen, és amennyiben észlelik a medve jelenlétét, értesítik az érintett hatóságokat és önkormányzatokat. Ugyanakkor a medve jelenlétét egyelőre nem tudták megerősíteni.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)