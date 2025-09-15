Keresés

2025. 09. 15. Hétfő Enikő, Melitta napja
Magyar siker Torontóban: az Év felfedezettje díjat nyerte a Blue Heron című magyar koprodukció

2025. szeptember 15., hétfő 18:00 | MTI

A Sophy Romvari rendező első egész estés filmje, a magyar-kanadai koprodukcióban készült Blue Heron elnyerte az Év felfedezettje díjat a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készült film egy családi dráma, amely a gyász és a múlt terhének témáját dolgozza fel.

A Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával, kanadai-magyar koprodukcióban készült Blue Heron című film nyerte el az Év felfedezettje díját a jubileumi, 50. Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon. A díj komoly elismerés, különösen egy elsőfilmes alkotás számára, ami a film magas művészi és szakmai színvonalát igazolja.

Sophy Romvari rendező, a legendás díszlettervező, Romvári József unokája, első egész estés filmjében saját, első generációs bevándorló családjának történetét dolgozza fel. A film az 1990-es évek végén játszódik, és egy család új otthonba költözését meséli el, amelyet egyre veszélyesebb események zavarnak meg. A kritikusok a Blue Heron-t a "valóság és a képzelet, a múlt és a jelen" mesteri ötvözéséért dicsérték.

A film sikere a magyar filmipar nemzetközi presztízsét is növeli, hiszen az utómunka teljes egészében Magyarországon zajlott. A magyar szakemberek, mint Lukács Péter Benjámin sound designer, Ternyik Máté fényelő és Berger Dániel VFX supervisor mind hozzájárultak az alkotás sikeréhez. A film producere, Osváth Gábor nevéhez olyan sikerek fűződnek, mint a Balaton Method, a Nagykarácsony és a nemzetközi díjas animációs rövidfilmek.

A Blue Heron ezzel a díjjal ismét bizonyította nemzetközi sikerét, miután a locarnói filmfesztiválon már elnyerte a Legjobb elsőfilm díját. A film jövőre a hazai mozikba is eljut a Mozinet forgalmazásában, így a magyar közönség is megtekintheti ezt a sikeres alkotást.

Forrás: MTI

