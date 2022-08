Magyar Ízek Utcája a Várkert Rakparton

Megosztás itt:

Idei gasztronómiai vezérmotívumnak igazi ünnepünkhöz kapcsolódó és aktuális témát a magyar gabonát választottuk.

Magyar és nemzetiségi ételek, alapanyagok a Kárpát-medencében - ez akár a mottónk is lehetne. Az idei év kiemelt termékei a gabonafélék lesznek, hogy felhívjuk a figyelmet legfontosabb élelmiszer alapanyagunkra, és arra a sokszínűségre, ahogy jelen van gasztrokultúránkban.

Az eseményen megcsodálható és megízlelhető, mi szem, szájnak ingere:

A tárkonyos tejszínes köleskása vargányával:

Egyik legősibb gabonafélénk, jelentősége a kenyérgabonák megjelenésével a háttérbe szorul. Főzéskor ötszörösére dagad, így a leggazdaságosabban szállítható gabonaféle volt. Ínségekkor gyakran ezzel segítették ki egymást a városok. Értékes fehérje és ásványi anyag tartalma miatt nagyon egészséges, miközben gluténérzékenyek is fogyaszthatják. Receptünkben szaftos kásának készítjük el, gazdagon vajjal, a tárkony vargánya és a tejszín triója elképesztő harmóniát hoz létre.

A Magyar Ízek Utcája (MIU) a Lánchídtól az Erzsébet-hídig, vagy ha úgy tetszik a Döbrentei tértől a Clark Ádám térig, a Várkert Rakparton várja vendégeit.

A több mint tíz évre visszatekintve folyamatosan keressük azokat az alapanyagokat ízeket, kézműves készítményeket és kuriózumokat amikre fel kell hívnunk a nagyközönség figyelmét.

Így például magyar gyümölcsök ízeit, lekvároktól gyümölcssajtoktól, gyümölcsboroktól a pálinkáig, kézműves kenyerek, lepények és sütemények, mézek, kolbászok és füstölt húsok ízletes zöldségkészítmények de természetesen kapható lesz a bíztató árfekvésű ünnepi borsodi sör mellett sok kézműves sörfőzde egyedi terméke is.

Az eseményen közel 200 ember főzi a Duna parton Magyarország és a Kárpát-medence különleges ételeit, mint pl. bogyiszlói csülkös pacal, vajdasági-, roma-, csángó ételek, szatmári töltöttkáposzta, Karcagi birkapörkölt, csiptetett ponty és sok más halkészítmény, sparhelten sült lepény, langalló, töltött lángos, stb.

Visszatérő barátainkként érkeznek olyan főzőasszonyok és akár emberek, akik nem a professzionális konyhaművészet frontjától érkeznek de tudásuk és ételeik fel veszik velük a versenyt: szülőhelyükhöz kötődő hagyományos ételt, ételfőzési eljárást mutatnak be. Így idén Felvidékről, Mátyusföld izgalmas káposztalevese és mákos pogácsája, Kárpátaljáról egy remek borsos leves érkezik. Nagymuzsaly községből, kiváló házi szilvalekvárral készült fánkot is sütnek majd. Nagyon kedvelt a moldvai csángó faluból, Pusztinából Nyisztor Tinka néprajzkutató vezetésével érkező csapat, akik szőlőleveles töltikét – ott úgy nevezik húsos galuskát – készítenek. Határon innen megkóstolható lesz az alföldi pásztorétel, az öhön, a sokácbab, a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti jegyzékén is helyet kapott Karcagi birkapörkölt, és a roma ételek egy klasszikusa, a cigánykáposzta vakaróval vagy bodaggal. A Vajdaságból a dél-dunai halászléfőzők levesével, az Őrségből pedig tökmagolajjal locsolt dödöllével érdemes megismerkedni.

A Tinka csángó húsos galuskája, avagy pusztinai szőlőleveles töltike: „Soha nem tartottam be a mennyiségeket, nemcsak én, hanem minden falusi ember, akinek kertje van és aki szezonálison élt”. Egyrész gabonaféle, hajdina, kukorica, köles, egyrész hús, de ha nem jut, úgy is finom, és egyrész kerti zöld: laboda, mangold, zsenge csalán, illetve ami érik a kertben, és rengeteg kerti fűszer. Mesélik, hogy mikor a doktoriját védte, a Csángók kultúrájából, megtelt a legnagyobb előadóterem, amiben az izgalmas témán kívül nagy szerepe volt a kóstolni hozott húsos galuskának is.

Karcagi birkapörkölt:

Egy kaszroj. Ez a mértékegysége, hiszen egy birkapörköltben csak egy állat húsa lehet, viszont az bele is kerül a fejétől a farkáig, beleadva így mindent, ami jó, ízt ad az ételnek. Nem véletlen tehát, hogy a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti jegyzékén is helyet vívott ki magának. Évek óta a leghosszabb sor a karcagi sátor előtt áll. Ennyi ember csak nem tévedhet.

A Magyar Ízek Utcáján a szomjunkat is olthatjuk az Üdítő és Bódító sátrak kínálatával – jófajta fröccsök és szörpök, de 8-10 féle magyar kézműves sör, köleses sör, sörpárlatok, ízletes gyümölcsborok, mézbor, gyógynövényes teák és néhány magyar jellegzetes pálinka is várja a látogatókat.

Idei újdonságunk a Kézműves Kozmetikumok “Kertje”, ahol bemutatunk néhány olyan kencét, amit magyar alapanyagokból, kézzel készítenek.

Hagyományosan idén is kiemelt figyelem jut a családosokra.

A legfiatalabb látogatóinknak tálaljuk az Aprónépek Vigadóját a Várkert Bazár multitermében.

Számos, remek bábtársulat előadásával, igazi mesemondókkal, kézművesekkel és a nyitónapon Halász Judit koncertjével. A MIU látogatói bemutatókat, gasztro-beszélgetéseket is láthatnak a színpadon, esténként pedig színes koncertek alapozzák a hangulatot. Fellép Ferenczy György és az 1-ső Pesti Rackák, a Hot Jazz Band és a Csík zenekar is.

Idén is lehet az ünnepen vért adni a Magyar Vöröskereszt szervezésében, velünk lesznek a Magyar kutyafajták mentői is, a gyerekek pedig közlekedésbiztonsági játékokat is kipróbálhatnak.

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány idén is ingyenes vércukorméréssel várja a látogatókat mindhárom napon a Magyar Ízek Utcáján az ingyenes szűrés főtámogatója, a magyar fejlesztésű Dcont vércukormérő készülékeket gyártó 77 Elektronika Kft., de lesz vérnyomás és testösszetétel-mérés is a Beurer Medical Hungary Kft. támogatásával.

A Magyar Ízek Utcája Magyarország leglátogatottabb gasztrovására.

Alapvetése, hogy magyar és magyarországi - főként kárpát-medencei - alapanyagokból magyar termékeket állítson ki. Cél a sokszínűség, hogy a kulturális hagyományainkat a XXI. századi szempontoknak megfelelően gondoljuk végig. Egyedi tudások felkutatását és bemutatását, elfeledett ízek, technikák reneszánszát sorakoztatja fel. Alapvető még a természetesség, így jutunk el gabonáktól és eredeti paraszttechnikáktól a gyógynövényes készítmények bonyolultságáig.

A Magyar Ízek Utcáját (MIU-t) 2010-ben jótékonysági rendezvényként alapították a majdani védegylet tagjai. Így mára a Magyar Pékszövetség, a Katlan Tóni Kft, a Magyar Cukrász Ipartestület, a diabetesesekkel foglalkozó Egy Csepp Figyelem Alapítvány és az ötletet adó magánszemély biztosítja a MIU alapvetését, célkitűzését és minőségi elvárásait.

A Magyar Pékszövetség rangos szakmai versenye hozza el idén is győztes termékeit, az innovatív és a hagyományos recepturák verseny-termékeit állítják ki a várkertnél. Így a Szent István napi kenyér, az innovatív kategória győztes terméke és a „sétáló sütemény” új kategória győzteseit.

Magyarország születésnapján itt debütál Magyarország Tortája és az Egy Csepp Figyelem Alapítvány által koordinált Cukormentes Tortája, melyek kétségkívül a rendezvény legkeresettebb termékei. A Magyar Cukrász Ipartestület által rendezett szakmai verseny győztesei a MIU legkígyózóbb sorainak előidézői, volt olyan évünk, mikor 47 ezer szelet fogyott az édességekből. A Cukrászoknak segítséget nyújtó Egy Csepp Figyelem Alapítvány a rendezvényünk őrangyala is, sátraival, ingyenes szűrésével találkozhatunk a Rakparton. Az Alapítvány tevékenysége kiemelten fontos szempont a magyar gasztrokultúra XXI. századi alakulása szempontjából.

A rendezvény létrehozásával az volt a célunk, hogy bemutassuk a Kárpát-medence magyar és a velünk élő nemzetiségek gasztrokultúráját, annak sokszínűségében teret adva olyan termelőknek élelmiszer készítőnek, akik minőségi helyi alapanyagokból készítik termékeiket. Célunk, hogy a közönségünknek megmutassuk gasztrokultúránkat, felmutassunk annak értékeit. A résztvevők válogatása során a terményekre, alapanyagokra azok egyediségére koncentrálunk. Bízunk benne, hogy az ide érkező vendégek újra felfedezhetik és értékelni tudják azt a hatalmas kincset, ami itt van bennünk, az ételeinkben, hagyományainkban.

Magyar Pékszövetség és Kenyérverseny

A Magyar Pékszövetség hagyományaihoz híven, tizenegyedik alkalommal rendezte meg Kenyérversenyét. Az államalapítás ünnepére készülő Szent István napi kenyér első helyezettjével és az Innovatív kategória győztes termékével,

A Szent István napi Kenyér első helyezettje a balmazújvárosi Gulyás kenyér, amit a Balmaz Sütöde Kft. kemencéiben sütöttek ropogósra, felelevenítve a gulyások békés életének egyik alapvető élelmiszerét. Az egyszerű, alföldi pásztorélet a magyar nép egységét és egyéni jellegét hangsúlyozza.

Az innovatív kategória nyertesének a Batátás kenyeret választotta a hétfős szakmai zsűri. A Varga Pékség 95 Kft. terméke az Alföld déli peremén termő batáta.

A sárgás bélzettel rendelkező kenyér az egészséges fogyasztói trendeket szem előtt tartva, a hagyományok mentén, élesztő nélküli technológiával készült. A Duna-Tisza közi hátságon fekvő Ásotthalom egyik jellegzetes növényét, a batátát összeboronálták az alakorral. Az édesburgonya és az ősi, egyszemű búza szerelmének köszönhetően született meg a Batátás kenyér a mórahalomi pékség kemencéjében.

Az ünnep tiszteletére a Várkert Bazár sétányon kóstolhatja meg először az Év Kenyerét, megismerkedhet a Batátás kenyérrel, és egy csodálatos, szilvalekvárral töltött Sétáló sütemény elfogyasztása közben betekintést nyer a gabona múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Magyar Cukrász Ipartestület és Magyarország Tortája

A Magyar Cukrász Ipartestület tizenhatodik alkalommal hirdette meg a „Magyarország Tortája” versenyt az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk, államalapító Szent István ünnepe, Magyarország szimbolikus születésnapja köszöntésére.

A Magyarország Tortája címet idén Karikó Orsolya (Vanília & Gelarto Kézműves Cukrászat, Nagykőrös) kreációja, a „Huncut szilva herceg” fantázianevű torta viselheti.

A győztest az ötletének megszületésekor a kiváló egri vörösbor és kedvelt magyar gyümölcsünk, a szilva ízének harmonikus párosítása ihlette meg. A torta alapja egy lisztmentes, mogyorós dacquoise felvert karamellizált csokoládés fahéj ropogóssal, melyet lágyan rétegez egy üde, könnyed és zamatos, pikánsan fűszerezett szilvás csokoládé mousse, megbolondítva az egri borvidék kiváló családi pincészete által megalkotott classic vörösbor hangulatával, valamint a szintén vörösboros erdei áfonya-szilva zselé, így kényeztetve érzékeinket. A torta koronája a frissen szedett szilva ízét idéző gyümölcsös áthúzó.

Egy Csepp Figyelem Alapítvány és Magyarország Cukormentes Tortája

A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány minden évben a Magyar Cukrász Ipartestülettel együtt hirdeti meg.

Az idei győztes a szegedi Virág Cukrászda és Kávéház cukrászmestere, Gyuris László „Nagyi kedvence” elnevezésű tortájával lett. Az elegáns küllemű, hozzáadott cukor nélküli tortában az üde, kellemesen savanykás málnavelő, a fehércsokoládés pisztácia ropogós, valamint a könnyű mascarpone mousse harmonikus ízvilágát némi hibiszkusz virág és csipkebogyó velő teszi teljessé. A Nagyi kedvence szeletenként mindössze 233,8 kalóriát és 11,9 gramm szénhidrátot tartalmaz. A piskóta mandula- és kókuszlisztből készült, gabonalisztet nem tartalmaz, ezért csak mérsékelten emeli a vércukorszintet. Az egészséges életmód híveinek nagy kedvence lehet, és cukorbetegek is fogyaszthatják tízóraira, vagy ebéd mellé desszertként.

Az augusztus 9-ei sajtótájékoztatón a részvétel visszaigazolt regisztrációhoz kötött. Az augusztus 19-én kezdődő esemény ingyenesen látogatható.

További információkért, érdekességekért javasoljuk az alábbi oldalak és a 2022-es MIU meglátogatását!

