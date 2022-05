Magyar innováció hozhat áttörést a paradicsomokat támadó egyik vírus ellen

Megosztás itt:

A magyar innováció környezetbarát, és segít védekezni a vírus mechanikai továbbterjedése ellen. Az Ecowian k+f csoportja sikerrel stabilizálta az emberi szervezet fehérvérsejtjeiben megtalálható anyagot, a hipoklórossavat. Ezt az immunrendszer első védelmi vonalaként állítja elő a sebhelyeken a fertőzések leküzdésére, a szervezetben megtalálható sóból és vízből. Ez a rendkívül egyszerű, ugyanakkor széles spektrumú (baktericid, fungicid, virucid, sporicid) természetes oldat kínálja a megoldást, a ToBRFV ellen.

A magyar innováció a HIGÉN+99 nevet kapta. Olyan módszerrel győzi le a vírus mechanikus terjedését, hogy közben nincs semmilyen környezetkárosító hatása, nem hagy ökológiai lábnyomot, extrém gyors (15 másodperces ) behatási idővel "dolgozik" , teljesen kizárja a rezisztencia lehetőségét, mivel a termék elektrokémiai úton fejti ki hatását. A MATE csapata már az öntözővíz vírusmentesítését és a prevenciós permetezést tesztelését is megkezdte - közölték.

Kormos István kitért arra, hogy a 100 százalékban magyar fejlesztés fenntartható megoldás, mert a hatóanyag 100 százalékban lebomló. Jelenleg több magyarországi és ausztriai biogazdaságban kezdték meg az új megoldás használatát, bevezetését - jelezte.

Az emberi egészségre nem veszélyes vírus 2018 óta Európa több országában felbukkant, könnyen terjed, eladhatatlanná teszi a paradicsom és paprika termést, több százmillió euró kárt okozott világszerte az üvegházi növénytermesztőknek - írták.

A közlemény szerint a cég és a MATE kutatócsoportja 2022 áprilisában laboratóriumi eredményekkel igazolta, hogy megtalálták az innovációs áttörést, amellyel sikerrel vehető fel a küzdelem a terméshozam akár 70 százalékát is veszélyeztető vírussal szemben.

Magyarországon üvegházban termesztve csaknem 110 ezer tonnát takarítanak be étkezési paradicsomból. A ToBRFV kórokozót 2015-ben, egy jordániai fertőzéskor Jordán-vírusnak nevezték el. A vírus terjedhet palántával és vetőmaggal, és fertőzőképes marad mechanikai eszközökön, cipőn, ruhán, a paradicsom szállítására használt göngyölegen, így könnyen átvihető a hajtatóházak között. Nagyobb távolságra akár fertőzött területről származó terméssel is eljuthat, jól érzi magát mínusz 10 és plusz 90 °C között, illetve a pollennel is terjed.

Az Ecowian üzletág-specifikus fertőtlenítési és tisztítási megoldásokat kínáló cég, több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a professzionális higiénia területén. Számos hotel, étterem, irodaház, ezenkívül farmok, termelő üzemek, autómosók, kikötők használják a teljesen környezetbarát megoldásaikat világszerte. A 15 dolgozót foglalkoztató Kft. utolsó lezárt üzleti évében, 2020-ban csaknem 240 millió forint árbevételt ért el, adózott nyeresége 37 millió forint volt a nyilvános cégadatok szerint.

MTI