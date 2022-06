Magyar fellépő is lesz az EXIT-en, péntekig pedig kedvezményes jegyeket is vehetsz rá

Megosztás itt:

A Fran Palermo tavalyi sikeres fellépését követően az EXIT szervezői ismét bizalmat szavaztak egy igényes magyar produkciónak, így Saya Noé is helyett kapott az EXIT Fusion színpadának pénteki fellépői között, tehát július 8-án találkozhatunk vele a Péterváradi erőd kultikus falai között.

Saya Noé, a már fiatalon a zene világába került énekes-dalszerző klasszikus zenei gyökereit a kortárs zenébe ültette át, amikor hegedűről gitárra váltott, és 14 évesen kezdett dalszövegírással foglalkozni, mellette pedig fuvolán is játszott. Egy Barcelonában óvónőként végigdolgozott év után tért haza Budapestre, hogy elkezdje az imPro School zenei producer kurzusát és elindítsa zenei karrierjét. Saya Noé a Grammy-díjas producerrel és keverővel, Matt Lawrence-szel (Egyesült Királyság) dolgozott együtt, és a Nemzeti Kulturális Alap Magyarországi Zenei Támogatási Programja őt választotta (2020) első teljes albumának elkészítéséhez. A „Museum of Sins” debütáló albuma, amelyen zenész családjának több tagjával is együttműködött, 2022-ben a Magyar Zenei Awards Év Modern Pop-Rock Albuma (Fonogram) jelölést kapott. Saya Noé jelenleg a legsikeresebb magyar zenész a Twitch-en, ahol hetente többször is élőben közvetíti zenéit multinacionális közönségének.

Szólóprojektjét hivatalosan 2019-ben indították útjára debütáló EP-jével, a „Taboo”-val. Első albuma, a „Muesum of Sins” pedig 2020-ban jelent meg. Nem rég jelentkezett új singeljével a Calamity-vel mely már több, mint 28000 meghallgatásnál jár Spotifyon. A melankolikus elektropop hangzásvilágot egy csipetnyi hiphop-pal és trappel fűszerező dalairól ismert énekesnő a Fusian Stage színpadán varázsolja majd el a közönséget július 8-án.

"Amikor alig több mint két évvel ezelőtt először színpadra léptem a saját dalaimmal és a zenekarommal, egy távoli álomnak tűnt, hogy egyszer majd játszhatunk egy igazi nagy, európai major fesztiválon, az ország határain túl. Ez az álom sokkal hamarabb beteljesült, mint gondoltam volna, úgyhogy hatalmas izgalommal várom az újvidéki koncertet. Ráadásul szinte hihetetlen, de pont egy Balkán-roadtripre készültem júliusban, amikor megkaptuk a meghívást - így most az EXIT Fesztiválról fogunk indulni." - tette hozzá boldogan az énekesnő.

Július 7. és 11. között a lélegzetelállító újvidéki Péterváradi erődben köszöntik majd a világ legnagyobb zenei előadóit. Itt lesznek: Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, Afrojack, James Arthur, Masked Wolf, Joel Corry, Jax Jones, Alok, ATB, Sepultura, Napalm Death, Marky Ramone, Boris Brejcha, Honey Dijon, ARTBAT, Adam Beyer, Stephan Bodzin live, Enrico Sangiuliano, Maceo Plex, Blond:ish, DJ Tennis, Reinier Zonneveld, Monolink, Denis Sulta, Anfisa Letyago, Mathame, Dax J, Adana Twins, ZHU, ACRAZE, Sama’ Abdulhadi, ANNA, Eli Brown, Molchat Doma, She Past Away, Konstrakta, Brkovi, Paraf, Noisia, Coach Party, Deca loših muzičara, Sana Garić, Vizelj, Prti Bee Gee és még sokan mások!

Az EXIT Fesztiválra június 3-ig, azaz péntekig tart a csoportos jegyakció, így a fesztiválozók baráti társaságukkal 4 bérlet áráért 5-öt vásárolhatnak meg kedvezményes, egyenként 28.400 Ft-os áron.

A magyar látogatók különösen fontosak az EXIT számára, ezért nekik alapból kedvezményes árú bérleteket biztosítanak a magyar hivatalos jegyterjesztő partneren keresztül, a Festival Travel webshopjában.

