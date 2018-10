Madármegfigyelő napokat tartanak Európa-szerte

Magyarország évek óta csatlakozik a rendezvényhez, amely egyben országok közötti verseny is. A Balaton körül számos helyen, köztük a Töreki halastavaknál lévő természetvédelmi területen is szerveztek ehhez kapcsolódó programot.

Már kora reggel kifeszítették a hálókat a dél-balatoni természetvédelmi csoport tagjai, hogy ideiglenesen foglyul ejthessék a madarakat. Főleg énekesmadarak akadtak fenn, de egy fél szemére sérült egerészölyv is csapdába került. A Siófok melletti töreki halastavaknál sokféle madár él, mert itt található rét, erdő és víz is.

„Így októberben már a madárvonulás zajlik, tehát inkább a vonuló madarakat fogjuk meg. Nagy eséllyel inkább az énekes madarakat. Számítunk arra, hogy a hálóba is akad jó néhány madár, illetve ha felnézünk az égre, valószínűleg fognak elhúzni a fejünk felett madárcsapatok, nagy számban várhatók például seregélyek, ami azért is fontos, mert ez a rendezvény egyébként egy verseny is az országok között” – mondta Pálinkás Andor, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Dél-balatoni Csoport elnökségi tagja.

A madártani szervezetek világszövetsége 1993 óta szervezi meg az Európai Madármegfigyelési Napokat. A játékban a helyszínek, a résztvevők, és a látott madarak száma alapján értékelik a résztvevő országokat.

A töreki halastavaknál a megfigyelés mellet gyűrűzték is a madarakat. Kis alumíniumgyűrűket kaptak például a jégmadarak is. Ilyenkor azt is megnézik, hogy milyen egészségesek, mennyire készültek fel a télre.

„Mi rögzítjük, hogy mely adott madár milyen számú gyűrűt kapott, ez bekerül magyar, majd később nemzetközi adatbázisba, ami most már online, tehát mi azonnal, ha fogunk egy gyűrűs madarat, azonnal meg tudjuk mondani, hogy azt a madarat korábban mikor és hol gyűrűzték, a madarak vonulása, kutatása a célja elsődlegesen. Emellett még fölveszünk különböző biometriai adatokat a madarakról” – ismertette Péntek István, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Dél-balatoni Csoport titkára.

A nemzetközi versenybe nem csak a szervezett programok keretein belül lehet beszállni, bárki, bárhol számolhatja a madarakat. Az adatokat pedig online módon is be lehet küldeni vasárnap 16 óráig.