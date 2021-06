Ma indul a Best of Balaton

Kilencedik alkalommal indult el idén a MOL Nagyon Balaton, amely száznál is több eseménnyel egymilliónál is több turistát vár idén a Balatonra. A ma debütáló Best of Balaton produkció a MOL Nagyon Balaton „deklaráltan személyes” és ettől egyedi és izgalmas projektje. Az első évben 50 elismerésre méltó balatoni helyet, ügyet, személyt felvonultató listát 11 kurátor állította össze, olyanok, akikre érdemes hallgatni és akiknek fontos, hogy megmutassák a saját Balatonjukat. Mától 50 napon át 50 riportfilm jelenik meg a Balaton idei legjobbjaival, a nyár végén pedig a MOL Nagyon Balaton velük indítja útjára a Balaton Ünnepét!

Best of Balaton – a Balaton Ünnepe

Mi a közös Ördög Nórában és Tillában, Gianniban és Sebestyén Balázsban, Lábas Vikiben és Gyurta Daniban, vagy éppen Marsalkó Dávidban, Trokán Nórában és Vecsei H Miklósban? Nem csak az, hogy kivétel nélkül olyan hiteles sztárok, akiket százezrek követnek, hanem az is, hogy mindnyájan a Balaton szerelmesei. A Best of Balaton két alapítója, Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert velük közösen állította össze az idei legjobbak ötvenes listáját.

A ma induló Best of Balaton egy deklaráltan személyes lista e neves társaságnak köszönhetően mutatja be 2021 legjobbjait, közöttük 25 éttermet és 25 „minden mást”. Hiszen a listán szerepel ugyanúgy Csukás István, a balatoni fesztiválok, „a Balatonnál kimondott igenek”, mint például a Gömbkilátó, vagy a Magaspart Balatonakarattyánál.

„Az idei 50-es lista az az alap, amely minden évben újabb értékekkel, érdekességekkel, arcokkal, helyekkel, ügyekkel bővül. Azt várjuk a kurátoroktól, hogy járjanak nyitott szemmel a balatoni világban, és ha valamire felkapják a fejüket, arra a következő alkalommal hívják fel az őket és minket követők figyelmét. Vagyis az idei 50 legjobb jövőre is jelen lesz, aztán minden évben bővül néhány olyan jelöltekkel, akik és amik miatt ennyire szeretjük a Balatont.” – emelte ki Lobenwein Norbert, a MOL Nagyon Balaton és a Best of Balaton alapítója.

A Best of Balaton mától ötven napon át mutat be 1-1 riportfilmet, történetet, amelyekben a Balaton idei legjobbjait ismerhetjük meg. A filmek a MOL Nagyon Balaton és a Best of Balaton oldalán lesznek láthatók. Részletek: www.bestofbalaton.hu

Keresik a Balaton dalát!

A szervező VOLT Produkció a kezdeményezés mellett a Balatonra hangolódni vágyoknak egy külön összeállítást is készítettek, amely során keresik a Balaton legjobb dalát is! Ez a válogatás a MOL töltőállomásokon CD-n is megvásárolható, hamarosan pedig a közönség dönthet arról, hogy melyik minden idők legjobb balatoni dala az alábbi linken: https://bestofbalaton.hu/ balaton-legjobb-dala/

MOL Nagyon Balaton – egymillió turistát várnak idén a Balatonra

Kilencedik alkalommal indul el a MOL Nagyon Balaton, amely küldetésének tekinti, hogy évről-évre csokorba gyűjtve mutassa be a Balaton legizgalmasabb, legszínvonalasabb produkcióit. Közel 100 balatoni eseményre egymilliónál is több vendéget várnak a tó környékére. A hagyományosnak mondható rendezvények között idén is szerepel a Paloznaki Jazzpiknik, a VeszprémFest, a Művészetek Völgye, a 10 nap Strand fesztivál, a B my Lake, a Kompkoncertek, a Veszprémi Utcazene Fesztivál, a Kultkikötő sorozat, az NN Ultrabalaton és a Balaton Piknik. A napokban megjelenő a Balaton Magazin gerincét idén a Best of Balaton adja, 100 oldalon neves szerzők mutatják be 2021 Balatonját.

„A MOL Nagyon Balaton túl azon, hogy egy egyedülálló ernyő szerepét tölti be, amely alatt a régió legizgalmasabb, legszínvonalasabb kulturális eseményei foglalnak helyet, évek óta fontos védjegy szerepet is tölt be. Közös célunk, hogy ha valaki a MOL Nagyon Balaton nevét látja, biztos lehessen benne, hogy jó helyen jár. A tavalyi év nehézségei után idén „Balaton100” címmel gyűjtöttük össze azokat az eseményeket és produkciókat, amelyekre érdemes figyelni.” – mondta el Fülöp Zoltán, a VOLT Produkció vezetője.

A MOL Nagyon Balaton 2021-es teljes kínálatát a frissült weboldalon tekinthetik a balatoni programot keresők:

https://molnagyonbalaton.hu

Újdonságok a MOL Nagyon Balaton kínálatában

A hagyományos és sűrűnek mondható balatoni kulturális kínálat számos új elemmel bővül. Július 1-én Fritz Kalkbrenner részvételével indul Balatonvilágoson a BalatonPart kulturális központ, koncertekkel, művészeti és családi programokkal. Finom Balaton címmel a MOL Nagyon Balaton különleges gasztronómiai kirándulást ígér, Pokorny Lia vezetésével, három alkalommal, események és filmek formájában. Kertmozi turné keretében balatoni kertmozik, balatoni filmeket tűznek műsorukra, a vetítéseket pedig közönségtalálkozó és beszélgetés követ az alkotókkal, színészekkel. Balaton Live címmel élő legendák lépnek színpadra. BalatonArt címmel kortárs művészek mutatják meg a „saját” Balatonjukat. A Nyári gyerekek a Balaton parton program keretében családi programokkal várnak sokakat balatoni strandokon,

Hagyományos események a MOL Nagyon Balaton kínálatában

A MOL Nagyon Balaton évek óta közkedvelt programjai 2021 nyarát és őszét is megtöltik. Négyszer futnak ki idén szeptemberben a kompok a „Balaton legszebb színpadával”. A Kompkoncerteken idén fellép a Hiperkarma, ByeAlex, a Bëlga és a WellHello is. Az augusztus végi Strand fesztivál 10 nap Strand néven Balatonaligára, a BalatonPartra költözik, csakúgy, mint a balatonboglári Gömbkilátónál befutott szeptemberi Balaton Piknik. Az underground elektronika rajongóinak idén is jön a B my Lake, amelynek helyszínét a későbbiekben jelentik be. Nem okoznak csalódást idén sem a veszprémi programok, a VeszprémFest Tom Jonessal és azt újra összeálló Jazz+Azzal érkezik augusztus közepén, a Veszprémi Utcazene Fesztivál pedig ismét a városba vonzza a lelkes utcazenészeket. Harmincadik születésnapjára készül a Művészetek Völgye, a Paloznaki Jazzpiknik pedig Mario Biondival és a DePhazzal erősíti az összetéveszhetetlen piknik hangulatot. Ismét egész nyáron futnak a Plázs Siófok és a Kultkikötő programjai, előbbi színpadain Ákossal és a Tankcsapdával, utóbbi színházaiban Hernádi Judittal, Kern Andrással, Koltai Róberttel. A Klassz a pARTon nyáresti koncertjei és családi programjai komolyzenével töltik be júliusban és augusztusban a Balaton-part számos helyszínét. Az Everness Fesztivál júniusban és augusztus végén két rendezvénnyel is várja az elmélyülést, befelé figyelést keresőket. Ötvenharmadszor rajtol el a Kékszalag és tizenötödször az NN Ultrabalaton. Balatonfüreden idén is novemberig tartanak a programok, köztük a Könyv-Bor-Jazz Fesztivál, a Balatonfüredi Borhetek és a Füred Gastro. Érdemes odafigyelni az izgalmas kis programokra is: a zamárdi szabadstrandon található Parti Bisztró – MOL Nagyon Balaton terasz ezen a nyáron is helyt ad a Séf a parton laza nyári zenés főzéseinek, Weiler Péter képzőművész diszkógömbbé alakított lakókocsija pedig a BalatonParton bukkan fel júliusban, a DJ az Öbölben eseményén.

„Az elmúlt időszak kihívásai után jó újra együtt lenni és önfeledten élvezni a nyarat. A Balaton, mint a Magyar Tenger új virágkorát éli, nemcsak a hazai nyaralók, hanem a Európából érkezők körében is értelmezhető alternatíva a tengeri úticélok mellett. Rendkívüli érték, ami rengeteg örömöt ad a nyaralóknak. Nem beszélve arról, hogy a MOL Nagyon Balatonnak köszönhetően programok sokasága színesíti a nyarat, a Best of Balaton gasztronómiai-turisztikai összeállításában mindenki megtalálja a hozzá leginkább passzolót. Töltőállomásainkon pedig biztonságos környezetben várjuk a felfrissülni vágyó utazókat, akik a Balaton közelében lévő Fresh Cornereink teraszán a friss levegőn fogyaszthatják el kedvenc kávéjukat" – mondta Pantl Péter, a MOL-csoport kommunikációs igazgatója.