Ma a Hold lesz az esti égbolt főszereplője

2025. szeptember 07., vasárnap 10:08 | Magyar Nemzet
holdfogyatkozás égbolt csillagászati távcső ritka égi tünemény

Budapesten 19:31-kor kezdődik és 20:53-ig tart a teljes holdfogyatkozás, az ország keleti részein ehhez képest néhány perccel korábbi, míg nyugaton néhány perccel későbbi időpontokkal érdemes számolni. Legutóbb 2022 májusában lehettünk szemtanúi a látványosságnak.

  • Ma a Hold lesz az esti égbolt főszereplője

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Több mint két órán át gyönyörködhetünk a teljes holdfogyatkozás teli fázisában vasárnap, majd a részleges holdfogyatkozás során levonuló földárnyékban – tudatta a HungaroMet Zrt. Közösségi oldalukon azt írták, a sötétvörös, egészen halvány fogyatkozó telihold körül a csillagok is megpillanthatók. A távcsőben óriási, vörös holdkorong így látszólag térben lebeg a csillagok előtt, egészen különleges látványt nyújtva.

Mint írták, a teljes holdfogyatkozás Budapesten 19:31-kor kezdődik és 20:53-ig tart, az ország keleti részein ehhez képest néhány perccel korábbi, míg nyugaton néhány perccel későbbi időpontokkal érdemes számolni, de kérdés, hogy vasárnap este a felhőzet az ország mely részein engedi majd a ritka jelenség megfigyelését. 

A jelenlegi várakozásaink szerint a Dunántúl északi, északkeleti tájain, és az ország középső negyedében lehet ekkor nagy területen derült az ég, így itt lehetnek a legjobbak a körülmények. 

A Dunántúl nyugati, délnyugati, déli részei fölé vasárnap a déli óráktól kezdve viszont időszakosan megvastagodó magasszintű felhőzet érkezhet. Az északkeleti, keleti megyékben pedig kora estig még kitarthatnak a délután képződő záporok, zivatarok is, így ott gomolyfelhős lesz az ég, de az este során az országnak azon a részén is fokozatosan megszűnnek a csapadékgócok, és csökkenni fog a felhőzet, így kisebb körzetekben ott is megfigyelhető lehet a teljes holdfogyatkozás.

Fotó: Shutterstock

