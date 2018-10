Lovasbemutató, arcfestés, táncbemutató és állatsimogatás várta a gyerekeket

Lovasbemutató, fogathajtás, arcfestés és táncbemutató is volt a Domonyvölgyi Lovasparkban. A rendezvényen több mint 300 daganatos betegségben érintett gyerek és családja vehettek részt, a Ments Életet Alapítvány szervezésében.

Egyebek mellett állatsimogatás várta Domonyvölgyben azt a több száz gyermeket, akik daganatos betegségből épületek fel. A Ments Életet Alapítvány ötödik alkalommal hívta piknikre a családokat. És a donorok közül is jó néhányat.

„Egészen biztos vagyok benne, hogy az élmény gyógyít, tehát az élménynek gyógyító hatása van és ez a szülőktől is nagyon sok esetben visszaigazolódik, ugyanis mi ezen a programon kívül is, rendszeresen pályázunk egy úgynevezett családi nyaraltatásra, ami augusztus végén van minden évben, ha jól tudom az már a hatodik volt. Sok gyerek, de a szülők is, még nem látták a Balatont. Tehát az a másik ilyen jellegű program” – mondta Mikola István az alapítvány elnöke.

A Lovasparkban sok a visszatérő vendég. Jázmin egyike azoknak, akik az alapítvány Váltsd valóra egy beteg gyermek álmát nevű programján keresztül, ajándékokat is kapott a felajánlóktól.

„Jázminka 2013 óta daganatos beteg egy csontdaganata van neki és őssejt transzplantációs beavatkozáson vettünk részt a Szent László Kórházban és ott ismertük meg az alapítvány munkatársait is hát teljesítették Jázminnak már két kívánságát is” – mondta Bogdánné Sárközi Ildikó, a kislány édesanyja.

A rendezvényt az egyik nagy hazai üzletlánc is támogatta. „Magyar üzletláncként azt gondoljuk, hogy a társadalmilag hasznos programokat mindenképpen támogatnunk kell és a beteg gyermekek gyógyulását elősegíteni azt gondolom egy nagyon nemes cél. Ezért nagyon örülünk, hogy évek óta együtt lehetünk velük és minél sokrétűbben szeretnénk az ő célkitűzéseik megvalósítását elősegíteni. A mostani programok is egyébként támogatjuk” – mondta Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója.

Tavalyhoz képest egyébként megduplázódott a piknik résztvevőinek száma.