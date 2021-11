LIBADALOM – Felkészülnek az újbor és a libás étkek szerelmesei!

Megosztás itt:

Nem tudjuk, hogy Etyeken mennyire babonásak az emberek, de úgy tűnik biztosra mennek és számos libás étellel, valamint újborral készülnek, nehogy a népi hagyomány „jóvoltából” ők vagy a vendégeik egész évben éhezzenek vagy szomjazzanak.

A libalevestől és libatepertőkrémtől kezdve, a töltött libanyakon és libasültön keresztül a libás rétesig és lúdláb szeletig terjed a kínálat, amit újborral és többféle tüzes és forró itallal is leöblíthetünk majd.

Az őszi időszakra varázslatos színekbe öltözött Gasztrosétány azonban nem csak az ízlelőbimbókat vonzza, hiszen számos egyéb szabadidős, kirándulós program közül is választhatunk. A leghíresebb ezek közül nyilvánvalóan a Libafutam, amelyre idén is a helyszínen nevezhetnek Lúdas Matyi szellemi örökösei akár saját, akár a szervezők biztosította „tuninglibával”. A feladat ezúttal is az, hogy tollas barátunkat – az őket maximálisan óvó szabályok betartásával – végig tereljük a szőlőtőkék határolta EtyekRingen!

A nézők szavazhatnak is majd az eredményekre, nyertesekre. Az élő tippjátékon helyesen voksolók között pedig ínycsiklandó etyeki ajándékokat sorsolnak majd ki a szervezők, akik már alig várják, hogy Gőgös, Gúnár, Gedeon és Pötyi közül melyik szárnyas barátunk lesz a befutó.

Ebben az időszakban valóban varázslatos tud lenni egy etyeki kirándulás is, amelyhez e-bike-ot is bérelhetünk, hogy azon barangolhassuk be a környéket.

A Libadalom után, karácsony előtt jön az Advent a Gasztrosétányon, de addig is bármikor érdemes Budapest Szőlőskertjébe látogatni, amelyhez kiváló segítség a helyi vendégvárókat bemutató, ingyenes e-tyek alkalmazás, amely ezen oldal fejlécében mindkét platformra elérhető.

A LIBADALOM résztvevőinek programja és kínálata:

1. Aubergine Pince

Etyeki padlizsánkrém

Libahúsleves és ludaskása

Philly Cheese-Goose Szendvics

Aubergine Vegaburger

2. Gombai Pezsgőpince

Tradicionális eljárással készült pezsgők kóstolója

3. Milán Pince – Zalán Faház

Libaleves gazdagon lúdgégetésztával

Sült libacomb pezsgős káposztával

Cserépedényben sült sólet füstölt libafalatokkal

Zsírjában sült kacsamáj kovászos kenyérrel

4. Bortodoor Country

The Vine HRVSTD for You: a fiatal borászat kézműves ökoborai az etyeki Öreghegyről

5. Erdélyi Ízek Udvara

Libahúsos csorba

Libasült fekete szőlőágyon pityókával

Miccs faszénen sütve

Etyeki borok és szőlőpálinka

6. Újhegyi Kerekes Pince

A pincészet termékeinek kóstolója és vására

7. Árpás Laci Sonkamester Pincéje

2 évig érlelt, sóban pácolt, levegőn szárított sonkakülönlegességek

Kemencés és grillétele

8. Halmi Pince

Termelői folyóborok, kistermelői pálinkák, illetve szörpök, kézműves ecetek kóstolója és vására

Citromfűtea és feketeszedres forralt rozé

9. Kácsor „Kíra” Pince

2020-as borok kóstolója

Libatepertőkrémes kenyér, sült Libacomb párolt káposztával és tört burgonyával

Házi sütemények

Gyümölcs lélekmelegítők (párlatok)

Forró teák és forralt bor

10. bOrbara Présház

Zellerkrémleves libatepertővel

Sült libacomb fűszeres alma-kuglival és édesburgonyás tócsnival

Mákos-szilvás rugelach és sós karamell mousse aszaltszilva-pürével

Juhtúrós pogácsa és békebeli hókifli

Forró csokoládé választható fűszerekkel

11. Tátrai Pincészet

A pincészet borainak kóstolója és vására

Zsíroskenyér lilahagymával

12. Rezeda Terasz

Libaraguleves és sütőtökkrémleves

Rusztikus, hízott libamáj zsírjában zöldségekkel és bagettel

Libazúzapörkölt gerslivel

Aszalt szilvás libacombfilé baconbe tekerve, krokettel

Sült libacomb hagymás törtburgonyával és lilakáposztával

Márton-napi libás rétes és Lúdláb szelet

Várunk szeretettel kedvenc etyeki borainkkal, gyömbérteával, pikáns Rezeda-féle forralt borral!

13. IBI Pince: Orosz Gyula Családi Pincészete

A pincészet borainak kóstolója és vására

14. Stelázsi Kultúrbirtok

Libahúsos káposzta gerslivel

Libatepertő lilahagymával

Libazsíros kenyér lilahagymával

15. EtyekVin

Sütőtökkrémleves pirított tökmaggal

Porhanyós libacomb hagymás törtburgonyával és párolt káposztával

Libatepertőkrémes kenyér lilahagymával

Grill finomságok

Túrós, meggyes pite

16. Debreczeni Pince: Debreczeni - Ferenczi Családi Borászat

Harmonikazene: 12.00-17.00 óráig

Libaaprólék-leves és libahúsos twister

Tepsiben sült kacsacomb és libamell

Töltött libanyak, „libaropi és pecsenyezsíros kenyér

Rétes

Etyeki és szekszárdi borok; újborkóstoló és forralt bor

17. Dvorák Pince

§ Tárkonyos libaraguleves és nagymama ludaskásája

§ Sült libacomb vörösboros-körtés párolt káposztával

§ Töltött libanyak

§ Kacsazúzapörkölt juhtúrós sztrapacskával

18. Etyeki Sajtútállomás

Sajtkülönlegességek kóstolója és vására, raclette

18. Rókusfalvy Birtok

10.30 óra Libafuttatás – lúdfutamra fel!

Nevezz saját tuninglibáddal vagy válassz a szervezők által hitelesített szérialibákból, és tereld végig a szőlőtőkék határolta EtyekRingen! Nevezés a helyszínen 10.00 órától.

11.30 óra: rendhagyó pincetúra – pohárral a kézben, újborral a palackban

Újborkóstoló, forralt bor és forró tea

Ínyenc élményeket tálal a Rókusfalvy Fogadó:

Libateperőkrém savanyított zöldségekkel

Tárkonyos libaraguleves főtt burgonyagombóccal

Sólet konfitált libacombbal és füstölt libamellel

Lúdláb aszalt meggyraguval

19. Hegedűs Sajtműhely

Raclettezés (bagett, libatepertő és almacikkely)

Sajtkészítés-bemutató és tárlatvezetés kijelölt fix időpontokban

(sajtkészítés 10:00 órától kb. 16:00 óráig, tárlatvezetés 11:00, 13:00 és 15:00 órától)

Sétáló sajttálak kisebb-nagyobb kiszerelésekben

További információk: facebook.com/etyekipiknik