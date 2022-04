Liam Neeson mondott köszönetet Karikó Katalinnak

Megosztás itt:

Fotó: Gettyimages

Április 25-én indult az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által meghirdetett vakcinációs világhét, amelyet az UNICEF egy, a világszervezet jószolgálati nagyköveteként is dolgozó világhírű színész, Liam Neeson narrációjával készült videóval harangozott be.

A Love Letter (Szerelmes levél) című kisfilmben az UNICEF azoknak a tudósoknak, szülőknek, egészségügyi dolgozóknak és aktivistáknak a közreműködését méltatja, akik az elmúlt évtizedekben sokat tettek a gyerekek vakcinációjáért és a pusztító járványok visszaszorításáért.

Köztük van Karikó Katalin, Széchenyi-díjas magyar kutatóbiológus is, aki a hatékony Covid–19-oltóanyagok kifejlesztését lehetővé tévő szintetikus mRNS-alapú vakcinák terén végzett kutatásaival írta be magát a tudománytörténetbe.

Az UNICEF videóját megtekintheti itt: