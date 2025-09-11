Keresés

Színes

Lendülj mozgásba a Lupa Beachen!

2025. szeptember 11., csütörtök 06:11 | HírTV

Sportos közösségi feltöltődésre hívja a mozgás szerelmeseit a Lupa. Szeptember 13-án három szabadidősportban is kipróbálhatják magukat a jelentkezők saját korosztályuk és felkészültségű szintjük szerint. Ehhez a naphoz csatlakozott a Sportból JELes Alapítvány „Közös tér – sport, ami összeköt” programsorozata is - egyebek mellett - strandröplabdázással, kajakozással, SUP-olással és különböző aktivitásokkal gyerekeknek, fiataloknak és időseknek egyaránt.

  • Lendülj mozgásba a Lupa Beachen!

A nyár utolsó pillanatait érdemes még aktívan tölteni a Dunakanyar legmenőbb strandján, a Lupa Beachen, ahol fiatalok és idősebbek, kezdők és haladók, egyénileg, csapatban vagy családi kötelékben indulók tölthetnek el egy aktív napot vagy akár meg is mérettethetik a sportteljesítményüket. Három sport, az úszás, az aerobik és a futás kerül ezúttal középpontba ezen a napon. A Lupa türkizkék vizében különböző távokon zajlik majd a verseny korosztálytól és felkészülési szinttől az 500 méteres távtól a 2000 méteres egyéni vagy csapatversenyig. Az aerobik óra - képzett oktató vezetésével - nyitott minden korosztálynak, kezdőknek és haladóknak egyaránt. A futás szintén különböző – 3, 4 és 5 km-es - távokon történik. Az úszás és a futás speciális kategóriákat is tartogat családi vagy váltó kategóriákban.

Mindeközben a Sportból JELes Alapítvány „Közös tér – sport, ami összeköt” programsorozata is a Lupán zajlik majd. A "Sportból Jeles Alapítvány" egy olyan szervezet, amelynek célja a társadalmi integráció elősegítése a sporton keresztül, különös tekintettel a megkülönböztetett figyelmet igénylő csoportokra. A program keretében lesz strandröplabda tanulás, gyakorlás és délutáni minitorn, különböző korosztályoknak. Izgalmas sportnak ígérkezik a Teqvoly, ami röplabda és a Teqball különös párosítása. Lesz emellett lehetőség kajakozni vagy SUP-ra állni a Lupa vizén, de lesznek ügyességi játékok gyerekeknek, közös sportélmény és aktív kikapcsolódás fiatal felnőtteknek, valamint könnyed mozgás és beszélgetés az idősebbeknek.

Az Aktív Magyarország program támogatásával létrejövő rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit itt lehet megtenni: https://forms.gle/b1pziinAxEX5RBYo7 

