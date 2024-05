Csendes Péter, Cserépfalu polgármestere adta hírül a HEOL.hu-nak, hogy a Bükkben járó medve több napon is feltűnt a vadkamerák felvételein. Elmondása szerint kedd óta nem látták a vadállatot, de az első észlelés óta több kamerát is kihelyeztek az erdőben, hogy minél jobban megfigyelhessék a medvét.

