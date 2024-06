Lemondott a The Washington Post első női főszerkesztője

Megosztás itt:

The Washington Post

Az új főszerkesztő a The Daily Telegraph című brit lap régi munkatársa, a Telegraph Media Group jelenlegi szerkesztő-helyettese lesz, de csak az Egyesült Államokbeli novemberi választások után. A posztot addig ideiglenesen a The Wall Street Journal korábbi főszerkesztője, Matt Murray tölti be.

Buzbee távozásának okáról nem közöltek részleteket.

Buzbee korábban az Associated Press (AP) amerikai hírügynökség szerkesztője volt és 2021-ben csatlakozott a The Washington Post szerkesztőségéhez.

A The Washington Post az elmúlt évben 77 millió dollárt (27,7 milliárd forint) veszített - állítja Will Lewis, aki tavaly óta a napilap kiadója és vezérigazgatója.

Lewis szerint a sajtónak új hírközlési metódusokra kéne átállnia, hogy szélesebb körben ragadja meg az olvasókat.

