Lemberg magyar szemmel

„Ám kötődésünk ennél jóval régebbi, hiszen abban a Galíciában – avagy Gácsországban – járunk, amely a magyar királyi címekben is fel-felbukkan Halics néven. Lwówot 1256-ban Dániel halicsi fejedelem alapította, aki a várost fiáról, Levről nevezte el. A herceg révén pedig az alapítók tüstént rokonságba is kerültek az Árpád-házzal, hiszen Lev IV. Béla királyunk lányát, Konstanciát vette el feleségül.”

Your browser does not support the video tag.