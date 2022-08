Lélegzetelállító látványosságok Szeged egén

Megosztás itt:

Már a SZIA első napján az ország leglátványosabb légi bemutatójára számíthatunk. Szeptember 9-én egy izgalmas, sosem látott éjszaki látványshow-val kezdődik a programsorozat, melyben ezúttal drónok is szerepet kapnak. Szeged égboltját egyszerre több, mint 100 drón festi majd színesre, de emellett természetesen repülők valamint a pirotechnikai elemek és fényjátékok teszik teljessé a látványt. Szeptember 10-én a nemzetközi légi programoké a főszerep, ahol a hazai élvonal mellett a világ legjobb pilótái is elhozzák leglátványosabb műsoraikat. Szeptember 11-én pedig a helikoptereké a főszerep: ennyi helikoptert még egyszerre sosem láthattunk Szegeden – ígérik a szervezők.

A szervezők idén is hatalmas nevekkel rukkoltak elő: itt lesz a Red Bull Helicopters, a Yak Association, a Hawks of Romania, a Silver Chicken, a Blanix Team, Marek Choim, Martin Graef, a CollMot Entertaiment és az olyan hazai kedvencek, mint Besenyei Péter, Vári Gyula, Veres Zoltán vagy épp Coccolino bácsi. Sőt, a rendezvényre a Magyar Honvédség is kilátogat a gripenekkel, melyekkel a Sunset Show mellett egy DEMO programmal is készülnek.

HírTV