Landol a NASA marsjárója + videó

Elindult a legújabb nemzeti konzultáció, melynek témája a három hónapja elrendelt korlátozások enyhítése. A kérdőívben az este nyolc óra utáni kijárási tilalomról is kikéri a kormány az emberek véleményét. A kabinet a beérkező válaszok fényében dönt arról is, hogy fokozatosan enyhítsenek-e, vagy a járvány végén, egy lépésben oldják-e fel a korlátozó intézkedéseket. 1548 állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 391 170 főre nőtt a hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 94 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 931 főre emelkedett. Csak fokozatosan lehet feloldani a korlátozásokat, és ennek még nincs itt az ideje - közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta, a beérkezett vakcinákat egytől-egyig beadják, de a nyájimmunitástól még messze van a lakosság. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei tanulmányozzák a kedden Magyarországra érkezett 550 ezer adag kínai Sinopharm oltóanyag dokumentációját - közölte az országos tiszti főorvos az operatív törzs online sajtótájékoztatóján. Olyan támogatást kapnak a fiatalok 2022-ben, amire az ország történetében még nem volt példa: a kormány bevezeti a 25 év alattiak személyijövedelemadó-mentességét - mondta a kormányszóvivő a Facebookon megosztott videójában. Szentkirályi Alexandra hozzátette, itt a kormány megvédte a fiatalok munkahelyeit is, például a gazdaságvédelmi akciótervvel vagy a bértámogatással. Gyurcsány Ferenc és a baloldal kormányzása idején elvette a fiatalok jövőjét, ezzel szemben a Fidesz-KDNP mindent megtesz azért, hogy visszaadja azt - mondta Hollik Isván, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Levélben kért tájékoztatást Karácsony Gergely főpolgármestertől az újabb szabálytalan tenderkiírásról a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. Magyarországot 2050-re klímasemleges országgá lehet tenni - hangsúlyozta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára a MÁV zöldkampányát indító rendezvényén. Magyarország önellátóvá vált a védelmet adó maszkokból: napi 1 millió orvosi eszköz minőségű maszk készül majd Dunaföldváron - jelentette ki Varga Mihály a gyártósor elindításakor. Nyolc vállalat 25 milliárd forint értékben hajt végre beruházást külföldön, ehhez pedig 13 milliárd forintnyi állami támogatást kapnak - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. A kormány minden pénzügyi és intézményi feltételt biztosít ahhoz, hogy tovább fejlődjön a magyar-üzbég gazdasági együttműködés - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a két ország üzleti fórumának sajtótájékoztatóján Budapesten. Magyarország sokat nyert azzal, hogy a közép-ázsiai együttműködésekkel együtt megerősítette az üzbég kapcsolatait - jelentette ki Szijjártó Péter. A Nemzetközi Visegrádi Alap évi költségvetésének 10 millió euróra történő emeléséről állapodtak meg a visegrádi csoport kormányfői - közölte Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. Ha a V4 a következő 30 évben is eredményt akar elérni, össze kell tartani, ez a siker titka - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Krakkóban, a visegrádi csoport csúcstalálkozóján. A lengyel-magyar barátság nevében kerül vissza a lengyelekhez II. Zsigmond Ágost lengyel király gyermekpáncélja - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Az Európai Unió új program létrehozásával gyorsítja fel a koronavírus-járvány elleni védekezést - jelentette be az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Az Európai Bizottság további 300 millió adag oltóanyag beszerzéséről kötött megállapodást az amerikai Moderna biotechnológiai vállalattal - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Tovább növeli az új típusú koronavírus ellen az amerikai Pfizer gyógyszergyártó társasággal kifejlesztett vakcinájából az Európai Unió tagállamainak szánt mennyiséget a BioNTech. Az Európai Unió prioritása a tagállamok lakosságának gyors beoltása a koronavírus okozta Covid-19 betegség ellen, és ezért a vakcinák minél gyorsabb szállítása - hangsúlyozta Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Globális oltási kampány megvalósítására szólította fel a fejlett országokat António Guterres ENSZ-főtitkár. A világon 109 513 903 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 419 353, a gyógyultaké 61 585 754 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Mintegy 80 százalékkal csökkent a Tirolból történő kiutazások száma, miután múlt pénteken érvénybe léptek az Ausztrián belül kizárólag e tartományt érintő szigorú kiutazási feltételek. A romániai gyógyszergyártók érdekeit tömörítő érdekvédelmi szervezet lehetetlennek tartja, hogy Románia új generációs vakcinákat állítson elő, szerintük ehhez legalább három évnyi előkészület és fejlesztés lenne szükséges. Ausztria segítséget ajánlott Szlovákiának a koronavírus-járvány leküzdésére, ennek keretében orvosokat és ápolószemélyzetet küldenének az osztrák hadsereg állományából - közölte az osztrák védelmi minisztérium. Két hét alatt csaknem megnégyszereződött, 6-ról 22 százalékra emelkedett az új típusú koronavírus fokozottan fertőzőképes mutációinak aránya a Németországban regisztrált fertőződések körében. Belgiumban is megjelent a koronavírus korábbinál fertőzőbb brazíliai változata, amelyet eddig négy ember szervezetében mutattak ki az országban - írta a De Standaard című helyi napilap. Spanyolország karanténkötelezettséget vezet be a Brazíliából és Dél-Afrikából beutazók számára - jelentette be Carolina Darias egészségügyi miniszter. Törökország március 1-től fokozatosan, az egyes tartományok mutatóit szem előtt tartva lazít a koronavírus terjedése miatt hozott korlátozásokon - jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök. Naponta 1,7 millió embert oltanak be koronavírus ellen az Egyesült Államokban, ez a szám jóval meghaladja az egy hónappal ezelőtti napi egymilliót. Az Egyesült Államok a hónap végéig kifizeti több mint 200 millió dolláros elmaradt tartozását az Egészségügyi Világszervezetnek - jelentette be Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Mexikóban a hatóságok már több mint egymillió oltást adtak be egészségügyi dolgozóknak, valamint időseknek tavaly év vége óta a koronavírus ellen. Kórházban kezelik Fülöp edinburghi herceget, II. Erzsébet királynő férjét. Megválasztása óta első alkalommal folytatott beszélgetést Joe Biden amerikai elnök Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel. Hangsúlyozták: országaik együtt fognak működni, hogy tovább erősödjön az Izrael és az Egyesült Államok közötti szoros szövetség. Az Emberi Jogok Európai Bírósága ideiglenes intézkedésként arra szólította fel Oroszországot, hogy azonnali hatállyal bocsássa szabadon Alekszej Navalnij bebörtönzött ellenzéki politikust. Teljesíthetetlen, ellentmond az orosz jogrendnek, s nem tartalmaz jogi normákra hivatkozást az Emberi Jogok Európai Bíróságának az a követelése, hogy Oroszország bocsássa szabadon Alekszej Navalnijt - állította az orosz igazságügyi miniszter. Szorosabb együttműködést akar kialakítani Ausztria és Svédország az iszlamizmussal szembeni küzdelemben - közölte Susanne Raab osztrák integrációs miniszter. Robbanás történt a németországi Neckarsulmban egy szupermarketlánc központjában, hárman megsebesültek - jelentették német hírportálok. A holland hatóságok közlése szerint hétfőn 1,3 tonna kokaint foglaltak le a rotterdami kikötőben. Húsz év fegyházra ítélte elsőfokú, nem jogerős döntésével a Fővárosi Törvényszék azt a férfit, aki egy bozótvágó késsel megölt egy háromgyermekes családanyát Kőbányán - tudatta a bíróság sajtóosztálya. A Tatabányai Törvényszék életfogytiglani fegyházra ítélt első fokon egy férfit, aki alkalmi nőismerősét 17 késszúrással megölte. Nehézfémszennyezés érkezik a Szamoson Romániából - tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Férfi kézilabda BL: Telekom Veszprém-Motor Zaporizzsja (ukrán) 34:30 Férfi kézilabda NB I: HE-DO B.Braun Gyöngyös - Ferencvárosi TC 27:31; Balatonfüredi KSE-Dabasi KC VSE 26:24 Női kosárlabda NB I: Ludovika-FCSM Csata - Aluinvent DVTK 85:84; ELTE BEAC Újbuda - PEAC-Pécs 64:71; TFSE-MTK - PINKK-Pécsi 424 75:76 Milák Kristóf négy, Hosszú Katinka három számban győzött a Tüske uszodában rendezett felkészülési viadal második napján. Az eseményen csaknem a teljes magyar élvonal elindult.