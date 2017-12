Sok menhelyen élő kutya talál gazdára karácsony előtt. A székesfehérvári Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány telepére is többen látogatnak ki ilyenkor, ahol a leendő gazdák mellett az adományokat is várják. Kutyatápra, takarókra mindig szükség van a folyamatosan telt házzal üzemelő menhelyen. Most karácsonyi ünnepséget tartottak.