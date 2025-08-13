Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 13. Szerda Ipoly napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Színes

Kutyameleg lesz a hét hátralévő részében

2025. augusztus 13., szerda 14:12 | MTI
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság harmadfokú hőségriasztás HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt.

A riasztást az Országos Tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján rendelte el a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben az MTI-vel szerdán.

  • Kutyameleg lesz a hét hátralévő részében

A fokozott hőterhelés miatt különösen fontos, hogy mindenki betartsa az egészségvédelmi és biztonsági ajánlásokat.

A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent, még jó általános állapot mellett is. A következő napokban a napi középhőmérséklet több helyen meghaladhatja a 27 Celsius-fokot, a legmelegebb órákban akár 35 Celsius-fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.

A rendkívüli melegben a szervezet gyorsan kimerül, a folyadék- és ásványianyag-vesztés pedig hamar rosszulléthez vezethet. Az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A hétvégére és a nyári szabadtéri programokra - fesztiválokra, sporteseményekre, strandolásra - indulóknak érdemes tudatosan felkészülni a kánikulára. A legforróbb órákban kerüljék a tűző napot, keressenek árnyékot, vagy hűtött helyiséget.

Kiemelten fontos, hogy gyermekeket, időseket, betegeket vagy háziállatokat soha ne hagyjanak zárt járműben, még rövid időre sem. A járművek belső hőmérséklete percek alatt életveszélyes szintre emelkedhet. Ha bárki autóban hagyott embert vagy állatot lát, hívja a 112-es segélyhívószámot.

Utazás, vagy kirándulás során, illetve fesztiválon célszerű jól zárható hűtőtáskában tárolni az élelmiszereket.

Vasárnap óta az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. Saját kertben szabad bográcsozni, grillezni, de a tüzet ne hagyják felügyelet nélkül. Idén már 8106 tűz keletkezett a szabadban, 55 ember megsérült, a leégett terület nagysága 93 millió négyzetméter.

A nagy hőségben csökkenhet a kémény huzathatása, így ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak, szén-monoxid keletkezhet. Idén nyáron már 245 helyre riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt.

"Ne feledjük: a kisgyermekek, idősek és krónikus betegek különösen érzékenyek a hőterhelésre. Gondoskodjunk róluk, és figyeljünk egymásra - a hőségben az odafigyelés és a megelőzés életet menthet" - áll a közleményben.

Az aktuális hőségriasztásokkal és egyéb veszélyjelzésekkel kapcsolatos információk a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásán keresztül valós időben elérhetők. Az applikáció használata segít felkészülni a szélsőséges időjárási helyzetekre, így mindenki időben megteheti a szükséges óvintézkedéseket - közölték.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Szeptembertől változások jönnek a lottózókban

Menczer Tamás levezette: a kárpátaljai Tisza-szigetet tulajdonképpen Zelenszkij alapította

Hasznos újdonság érkezik a Lidl-be hétfőtől – sokan fogják keresni

Az exfradistákkal felálló azeriek már most lebecsülik a Ferencvárost

Már mindenki temette, új remény csillant fel Gulácsi Péter számára

M4 Sport vagy RTL? Eldőlt, hogy melyik csatorna közvetíti a Fradi következő BL-meccseit

Razzia a nagybanin: újabb maffiózó a NAV célkeresztjében

Ezzel az egyszerű trükkel gyorsan megérik a zöld paradicsom

Napindító: Virtuális konferenciát hívott össze a német kancellár a Trump-Putyin találkozó előtt + videó

További híreink

Napindító: Virtuális konferenciát hívott össze a német kancellár a Trump-Putyin találkozó előtt + videó

Trump előbb Zelenszkijjel, aztán Putyinnal tárgyal

Botrányos adatok az ukrán menekültekről

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Razzia a nagybanin: újabb maffiózó a NAV célkeresztjében
2
Trump-Putyin titkos alku Alaszkában: Ukrajna kincsei orosz kézbe kerülnek?
3
Kisebbfajta droghálózat bukott le Kőbányán
4
Trump előbb Zelenszkijjel, aztán Putyinnal tárgyal
5
Vezércikk – Az amerikai elnök kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz-ukrán konfliktus rendezése kapcsán+ videó
6
Soros-blog nekimegy Magyar Péter riválisainak
7
Napindító: Virtuális konferenciát hívott össze a német kancellár a Trump-Putyin találkozó előtt + videó
8
Ezúttal a Sziget fesztivál résztvevőit uszította Orbán Viktor ellen a Magyarországról három évre kitiltott Kneecap + videó
9
Hatalmasat nyert a Fradi itthon
10
Menczer Tamás levezette: a kárpátaljai Tisza-szigetet tulajdonképpen Zelenszkij alapította + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Varázsligetté válik a Városliget a gyerekek számára

Varázsligetté válik a Városliget a gyerekek számára

 Az államalapítás ünnepi programsorában szerepel Süsü, a sárkány, mégpedig Bodrogi Gyula hangjával élőben, továbbá lesz herceg- és hercegnőképzés, gőzhajtású tricikli bemutató, honvédségi programok harckocsikkal és repülőgépekkel.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!