Különlegesség a Balatonnál

Kiváló borok, különleges ételek, páratlan természeti környezet - ez a Kishegyi Kortyok és Falatok, ahol a szervezők a Balatonlelle melletti Kishegyet mutatták be. Az itt működő éttermek és a borászatok egymással karöltve, hét helyszínen különleges menükkel várták vendégeiket egész nap.

A Pócz Pincészet is fogadta a vendégeket ezen a napon. A házigazda szerint Kishegyen ma főleg fehérszőlő fajtákat termesztenek, a chardonnay és az olaszrizling a legnépszerűbb.

„Az 1800-as évek végén Párizsban volt egy borverseny, és ott egy lellei gazda burgundi borral kapott aranyérmet, hát a burgundi ugye tulajdonképpen a nagyburgundi, a kékfrankos, és ezzel kapott aranyérmet, tehát sokkal régebb óta híres a Kishegy a vörösboráról mint a fehérboráról. De természetesen mi nagyon büszkék vagyunk a fehérborainkra is” - mondta Pócz József, borász.

Balatoni panoráma fogadja a látogatókat a Balatonlelle határában található Kishegy tetején.

Az első alkalommal megrendezett fesztiválon hét helyszínen hét étterem, 12 borászat és 3 cukrászda kínálta az ételeket és az italokat.

„A század elején Kishegyen akkora élet volt, hogy itt a mellettünk látható épület adott otthont az iskolának, tehát itt egy külön iskola működött fönn a Kishegyen, a borászatról a feljegyzések, ha egészen pontosan tudom, a 1700-as évek közepéről valók, tehát itt nagyon-nagyon régóta foglalkoznak a Kishegyen szőlőműveléssel, borkészítéssel, és hát folyamatosan nagy élet volt eddig is, most reméljük, ezután is az lesz” - mondta a Kishegyi Kortyok és Falatok szervezője, Tóth Balázs.

A rendezvény nem csak az evésről és az ivásról szólt. Vezetett gyalog és kerékpár túrát, kézműves vásárt, népi játékokat, zenét, és táncot is szerveztek a hegyre.