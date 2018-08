Kulisszatitkokat is megtudhatnak a Miskolci Állatkertbe látogatók

Látványetetéssel, csillagászati bemutatóval és kulisszatitkokkal készül a Miskolci Állatkert az Állatkertek Éjszakájára. Az országos programban sötétedés után léphetnek be a látogatók a vadasparkba, hogy megfigyeljék az éjszakai állatok viselkedését. Az ismeretterjesztés mellett az állatkert célja, hogy a sokakban félelmet keltő hüllőket és rovarokat is közelebb hozzák a látogatókhoz, emellett pedig a helyi természetes élővilágot is testközelből mutatják be a vendégeknek. Az ÉjszakáZOO-t, mint minden évben, most is augusztus utolsó péntekén rendezik meg.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Közvetlenül a Bükki Nemzeti Park szomszédságában vagyunk, illetve egy teljesen erdei környezetben, tehát nem olyan, mint egy belvárosi, vagy egy más állatkert, ami egy nagyvárosban épült meg, hanem itt egy erdei környezet van, ami azt is jelenti, hogy az erdő hangjával is találkozhatnak a látogatók. A denevérektől a baglyokon keresztül itt egy picit azt is meg lehet élni, hogy maga a természet, az éjszaka hogyan viselkedik” – mondta Molnár Attila, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark igazgatója.