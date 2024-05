A sebesség szerelmeseinek is élmény volt a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából megrendezett esemény a Soproni vasútállomáson. A gyerekek a szakemberek vezetésével felmehettek a járművekre, megismerhették azok működését és számtalan információval is gazdagodhattak.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.