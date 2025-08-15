Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 15. Péntek Mária napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Színes

Kövér László: A búzával való áldozatos munka az életszerződés, amely a magyarságot a Kárpát-medencéhez köti

2025. augusztus 15., péntek 13:52 | MTI
Kövér László augusztus 20. Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program Kárpát-medencei Búzaösszeöntő Ünnepség új kenyér ünnepe

Az Országgyűlés elnöke kiemelte: az összeöntött búzaszemekkel a megújuló magyar életerőt ünneplik.

  • Kövér László: A búzával való áldozatos munka az életszerződés, amely a magyarságot a Kárpát-medencéhez köti

Az emberiség történetében a búza mintegy tízezer éve, a magyarság Kárpát-medencei életében pedig több mint ezer éve az élet megújuló forrása - hangsúlyozta Kövér László, hozzátéve, hogy a magyar gazdák ma és az elmúlt ezredévben is mindig többek voltak, mint gazdasági szereplők, hiszen ők teszik termőfölddé a szülőföldet.

Áldozatos munkájukkal a gazdák évről évre, jó és rossz időben egyaránt megújítják azt "az életszerződést, amely a magyarságot a Kárpát-medencéhez köti" - mutatott rá. Megjegyezte, az abból fakadó életerőre ma is nagy szükség van, mert "Európa politikai égboltján sötét felhők gyülekeznek", napjainkban az Európai Unió (EU) és általa Európa "toporog a maga megaláztatásának küszöbén".

A Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program 2010-ben indult el azzal a céllal, hogy az abban részt vevő gazdák terményfelajánlással segítsék a rászorulókat. A pénteki eseményen a résztvevők egy dézsába jelképesen összeöntötték az anyaországi, a külhoni és a diaszpóra magyarságának összetartozását jelképező búzát.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Váratlan helyről érte támadás Tóth Gabit

Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett

Ellepték a mentősök a Kerepesi utat, öt ember élete volt a tét

Zelenszkij drogozik? Az elnök mentális állapotát találgatják a berlini sajtótájékoztató után

„Elmentünk” – ennyi, nem bírta tovább Tóth Gabi és szerelme

Egyetlen akadálya lehet a Liverpool címvédésének – rajtol a Premier League!

Botrányos adatok az ukrán menekültekről

Végre jó úton jár az MU? Íme, a Premier League legizgalmasabb csapatai – ÖTÖS LISTA

Óriási bejelentés: milliós támogatásokkal indul a kormány új lakásfelújítási programja

További híreink

Lázár János: Ha valakinek van esélye az ország további fejlesztésére, lehetősége, képessége, tudása, az mindenképpen mi vagyunk + videó

Szalay-Bobrovnicky Kristóf: Egy hónapon belül a harmadik NATO szövetségesünknek segítünk az erdőtüzek oltásában

Óriási bejelentés: milliós támogatásokkal indul a kormány új lakásfelújítási programja

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Fenyegető kijelentést tettek Magyarországról az ukrán állami médiában
2
Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett
3
Újabb botrány tarkítja a parajdi katasztrófa utóéletét
4
Lázár János: Ha valakinek van esélye az ország további fejlesztésére, lehetősége, képessége, tudása, az mindenképpen mi vagyunk + videó
5
A CIA és a két ország testőrségének közös feladata most: egyszerre kell megvédenie az amerikai és az orosz elnököt
6
Vezércikk – Kiderült Brüsszel féltve őrzött titka: hatalomváltást akarnak Magyarországon + videó
7
Migránsok foglalják el a nyaraló olaszok lakásait + videó
8
Orbán Viktor: Két okból is különösen veszélyes időket élünk + videó
9
Magyar Péter nem bírja a kritikát: aki rosszat kérdez vagy bírálja, azt kidobatja vagy elnémítja + videó
10
27 ember vesztette életét egy kettős hajótörésben a Földközi-tengeren + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!