Korda György és Balázs Klári mindent feltesz egy lapra

2025. augusztus 28., csütörtök 09:34 | HírTV
koncert Balázs Klári Korda György

Az ország legendás művész házaspárja 2023-ban majd 2024-ben is nagy sikerű, látványos koncertshow-t adott a Budapest Park nagyszínpadán, és idén sem törik meg a hagyományt, ráadásul a koncert a KORDA ALL IN TURNÉ csúcspontja lesz: szeptember 11-én elénekelhetjük velük közösen a kedvenc dalainkat! Biztos, hogy a repertoáron lesz a Reptér, a Találd ki gyorsan a gondolatom, a Mamma maria és persze a Lady N.

  • Korda György és Balázs Klári mindent feltesz egy lapra

Korda György és Balázs Klári a magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb művészpárosa. 1981-ben házasodtak össze, azóta számtalan közös dalt és albumot jelentettek meg. A gazdag életművük többek között annak is köszönhető, hogy egymást kölcsönösen inspirálták. Számos díjjal ismerték el zenei tevékenységüket külön-külön és együtt is, legutóbb épp a Park színpadán kapták meg a Fonogram Életmű Díjat:

A hazai sikerek mellett több, mint ötvenszer koncerteztek az USA-ban, Kanadában és Ausztráliában.. A koncertek mellett a TV képernyőkön is sokszor szerepeltek, ahol zenés-táncos műsorokon felül Korda György hatalmas átéléssel még póker mérkőzéseket is közvetít a mai napig.

Szeptember 11-én visszatérnek a Budapest Park színpadára barátaikkal és zenész társaikkal, ahol elhangzik majd a legendás mondat is: ALL IN!

