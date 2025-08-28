Korda György és Balázs Klári mindent feltesz egy lapra

Megosztás itt:

Korda György és Balázs Klári a magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb művészpárosa. 1981-ben házasodtak össze, azóta számtalan közös dalt és albumot jelentettek meg. A gazdag életművük többek között annak is köszönhető, hogy egymást kölcsönösen inspirálták. Számos díjjal ismerték el zenei tevékenységüket külön-külön és együtt is, legutóbb épp a Park színpadán kapták meg a Fonogram Életmű Díjat:

A hazai sikerek mellett több, mint ötvenszer koncerteztek az USA-ban, Kanadában és Ausztráliában.. A koncertek mellett a TV képernyőkön is sokszor szerepeltek, ahol zenés-táncos műsorokon felül Korda György hatalmas átéléssel még póker mérkőzéseket is közvetít a mai napig.

Szeptember 11-én visszatérnek a Budapest Park színpadára barátaikkal és zenész társaikkal, ahol elhangzik majd a legendás mondat is: ALL IN!