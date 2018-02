Kilenc jelölésből ötöt behúzott a Három óriásplakát a Baftán

Két héttel az Oscar-díj-kiosztó előtt rendezték a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (Bafta) gáláját. A többnyire jó Oscar-előrejelzőnek tartott elismeréseket a 71. alkalommal osztották ki a londoni Royal Albert Hallban.

Az este igazi győztese a Három óriásplakát Ebbing határában (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) című film lett. Kilenc jelöléséből ötöt megkapott. A legjobb eredeti forgatókönyv díja mellett ezt a drámát választották a legjobb brit alkotásnak és a legjobb filmnek is.

„Filmünk sokféleképpen bizakodó, miközben dühös is. Ahogy láttuk idén, néha a düh az egyetlen módja annak, hogy meghallgassák az embereket és változtassunk. El vagyunk ragadtatva, hogy a Bafta elismert bennünket” – fogalmazott Martin McDonagh, a film rendezője.

A főhősnőt megformáló Frances McDormand vehette át a legjobb színésznőnek járó aranymaszkot. „Szeretném, ha tudnátok, teljes szolidaritásomról biztosítom a feketébe öltözött nővéreimet” – üzent a győztes a bántalmazott színésznőknek és támogatóiknak.

Egyikük, a mexikói–amerikai Salma Hayek a legjobb férfi főszereplő díját jelentette be. „És a győztes: Frances McDormand, Áááá, csak vicceltem a Baftát Gary Oldman a Legsötétebb óráért kapja” – viccelődött a színésznő.

Gary Oldman a Darkest Hourban Winston Churchill megformálásáért vehette át az elismerést. „Azokban a sötét, bizonytalan napokban, 1940-ben ő őrizte az országa és a világ becsületét, egységét és szabadságát. Köszönöm, Sir Winston, köszönöm a Churchill családnak és természetesen a Baftának. Nagyon hálás vagyok ezért a megtiszteltetésért” – mondta a díj átvétele után a színész.

A legrangosabb elismerést, a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia tagságát a brit filmakadémia elnöke, Vilmos herceg, II. Erzsébet királynő unokája jelentette be.

Ridley Scottnak a tagságról szóló oklevelet pedig Kenneth Branagh nyújtotta át. A rendező köszönő beszédében azt mondta: gyanúja szerint az elismerés mögött akár az a meggondolás is állhatott, hogy „adjunk már ennek is valamit, mielőtt túl késő”.

A Szárnyas fejvadász 2049-nek (Blade Runner 2049) végül a legjobb fényképezésért és a legjobb különleges látványhatásokért járó elismerést ítélték, a Dunkirk című háborús dráma a legjobb hanghatásért kapott Bafta-díjat. A legjobb animációs alkotásnak pedig a Cocót találta a brit filmakadémia.