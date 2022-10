Kihagyhatatlan városi fesztivál lesz a Budapest Essentials

Megosztás itt:

Budapest négy helyszínén, így az ELTE emblematikus épületének számító, a lágymányosi kampuszon található Gömb Aulában, a világ egyik legkorszerűbb etnográfiai intézményeként nemrég megnyílt Néprajzi Múzeumban, a történelmi zsidó negyed art deco stílusú loft épületében, a Teslában illetve a századfordulós stílusban megújult, a főváros aranykorát idéző épületben, a korábban Olof Palme házként ismert Millennium Házában jelentkezik idén Budapest „városi fesztiválja”, a Budapest Essentials.

„Az otthonunk Budapest, ami mindig rejteget valami újat, ebből szeretnénk minél többet megmutatni nektek is. Az Essentials néhány olyan különleges nap az évben, amikor új perspektívából láthatod az ismerőst vagy fedezheted fel az ismeretlent” – mondják a BPES szervezői. A Budapest Essentials egyedisége abban rejlik, hogy a főváros izgalmas épített tereibe sűríti az aktuális nemzetközi és hazai zenei élet izgalmas „ízvilágát”.

A hazai közönség számára mindenképpen az egyik meghatározó élményt jelenti majd az itthon először látható Youngr fellépése. Mióta 2016-ban áttörést ért el az "Out Of My System" című, saját maga által kiadott debütáló kislemezzel, a sokoldalú zenész több mint 100 milliós globális streaming-forgalmat bonyolított le, és több mint 150 koncertet adott 40 országban világszerte, beleértve az Európa- és Észak-Amerikát átszelő turnékat is.

Itt lesz a BBC által "King of Sound, Ruler of Beats"-ként emlegetett Beardyman díjnyertes zenész, digitális szupersztár, a világ egyik legjobb beatboxosa, multiinstrumentalista, aki több mint egy évtizede folyamatosan járja a világot, kezdve a butikfesztiváloktól egészen a Bestivaltól a Coachelláig, a Glastonburytől a Fuji Rocksig.

Sarot a Beatbox Loopstation új, vitathatatlan referenciájaként dicsérik, összetett zenei művészete bonyolult egyensúlyával keveri a beatboxot, az elektrót és a különféle torzításokat. A web szupersztárjaként és a Grand Beatbox Battle 2017 bajnokaként stílusosan és könnyedén szörfözik a műfaj hullámain. A Beatbox Loopstation 2018 világbajnoki címén felül, a leglenyűgözőbb dolog Saro-ban az az egyszerűség, amellyel a legfinomabb kombinációkat megvalósítja.

Greg Wilson 1975-ben kezdett el DJ-ként dolgozni, az Egyesült Királyság dance szcénájának egyik legfontosabb alakja, a „mixelés úttörőjeként” tartják számon. 1983-ban ő lett az első "tánczenei" szakember, aki a manchesteri Haçienda klubban heti rendszerességgel fellépett. Gregnek nagy szerepe volt a New Yorkból érkező új elektronikus, poszt-diszkó lemezek feltörésében. Egy olyan hangzás, amelyet ő "Electro-Funk"-nak nevezett el.

Yubik legújabb zenéje hatalmas sikert aratott az afterlife kiadójánál és rendszeresen hallhatók a produceri munkái a be massive bulikon. Varázslatos és vagány, nyers, vad és legfőképpen ellenállhatatlanul táncolható hangzásával könnyedén lépi át a határokat. Akár a stúdióban, akár a klubban van, kitartóan folytatja útját a határok állandó feszegetésével, új terepek felderítésével az elektronikus zene térképén.

A Budapest Essentials hazai vonalát pedig - mások mellett - a Random Trip, Ohnody, ReFunk, Andrew J., O’Neal, Myra Monoka, Robert Makai & Dubecticut, Metha, Secret Factory és Chriss Ronson

