Kezelhetetlenül túlszaporodtak a medvék Romániában

Az elmúlt néhány évben több mint 150 esetben támadtak emberre a medvék. Ebből 14 végződött emberi élet kiontásával.

A legutóbbi eset hétvégén történt, a közép-Romániai Arges megyében, ahol egy olyan étterem mellett bukkant fel a medve, ahol éppen esküvőt tartottak. A násznép hangos kiabálásokkal űzte el a hívatlan vendéget, így szerencsére nem történt tragédia.

A Romániában élő medvék kétharmadának élettere négy megyére oszlik. A székelyföldet is magába foglaló Maros, Hargita és Kovászna megyékre, illetve Brassó megyére. Emiatt nem véletlen, hogy az utóbbi időszakban Székelyföldön több medvetámadás is történt. A háromszéki Mikóújfaluban egy magánház kerítését megbontva tört be a medve az udvarba és mészárolta le a telken lévő juhokat és bárányokat. Szovátán egy anyamedve támadt rá egy férfira, aki emiatt kórházba került. A Hargita megyei Siménfalván egy helyi gazda állatállományában okozott hatalmas kárt a medve néhány hete, közel ötven juhot ölt meg.

Borítókép: Shutterstock